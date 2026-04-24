Джордж Расселл о «Ф-1» 2000-х: «Потрясающий рев мотора, но обгонов не было. Мы отмечаем минусы в настоящем и помним хорошее о прошлом»

Расселл считает, что фанаты необъективно оценивают регламент из-за ностальгии.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл высказался о критике правил 2026 года.

«Помню, как я смотрел «Ф-1» 20 лет назад и слушал звук мотора: потрясающий рев, но обгонов вообще не было. Пожалуй, самые чистые гонки «Формулы-1», которые мы когда-либо видели. Но борьба была скучной.

Думаю, дело в том, что мы помним только хорошее о каких-то вещах. А если речь о настоящем, мы часто сосредоточены на негативе. Хотя в этих правилах и новых машинах есть много позитивного.

Я общался с пилотом «Формулы-1» 1980-х и 1990-х, многократным победителем гонок, и он сказал, что тогда была кнопка буста, которая давала лишние 300 л.с., но затем – в конце прямой при сбросе газа – топливо заканчивалось.

Так что в некотором смысле такие вещи происходили. Разумеется, сейчас другие технологии, но речь о том, что мы всегда отмечаем минусы [в настоящем] и помним хорошее о прошлом», – заявил британец.

