Питер Уиндзор: «Если бы «Мерседес» знал, что Маси перепишет правила по ходу Гран-при Абу-Даби-2021, надо было позвать Хэмилтона в боксы»

Уиндзор высказался об отказе от пит-стопа Хэмилтона в Абу-Даби в 2021-м.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор назвал «ретроспективным» мнение о том, что «Мерседесу » следовало позвать Льюиса Хэмилтона на пит-стоп в конце скандального Гран-при Абу-Даби-2021.

Тогда победу в гонке и чемпионате одержал пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , обогнавший соперника за счет свежих шин. Позже ФИА признала ошибку бывшего гоночного директора Майкла Маси .

«Если бы [«Мерседес»] знал, что Майкл Маси перепишет правила прямо по ходу Гран-при Абу-Даби и не даст всем отстающим вернуться в круг с лидером, тогда, конечно, надо было позвать Льюиса в боксы. Проблема заключалась в том, что стратеги «Мерседеса» считали: «Нет-нет-нет. [Между Хэмилтоном и Ферстаппеном] двое круговых, осталось три круга – или сколько там – и гонку точно не успеют возобновить. Просто оставьте его в покое». И это соответствовало бы правилам.

И случилось то, что случилось – потому что в конце заезда правила были нарушены: не всем круговым позволили обогнать лидеров, и гонку просто возобновили за круг до финиша.

Конечно, можно рассуждать: «Что ж, если бы мы знали, что правила нарушат, то позвали бы Льюиса в боксы». В этом и нелепость ситуации. Спасибо большое, Майкл Маси», – заявил эксперт.

Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»