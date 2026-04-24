Питер Уиндзор: «Если бы «Мерседес» знал, что Маси перепишет правила по ходу Гран-при Абу-Даби-2021, надо было позвать Хэмилтона в боксы»

Уиндзор высказался об отказе от пит-стопа Хэмилтона в Абу-Даби в 2021-м.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор назвал «ретроспективным» мнение о том, что «Мерседесу» следовало позвать Льюиса Хэмилтона на пит-стоп в конце скандального Гран-при Абу-Даби-2021.

Тогда победу в гонке и чемпионате одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, обогнавший соперника за счет свежих шин. Позже ФИА признала ошибку бывшего гоночного директора Майкла Маси.

«Если бы [«Мерседес»] знал, что Майкл Маси перепишет правила прямо по ходу Гран-при Абу-Даби и не даст всем отстающим вернуться в круг с лидером, тогда, конечно, надо было позвать Льюиса в боксы. Проблема заключалась в том, что стратеги «Мерседеса» считали: «Нет-нет-нет. [Между Хэмилтоном и Ферстаппеном] двое круговых, осталось три круга – или сколько там – и гонку точно не успеют возобновить. Просто оставьте его в покое». И это соответствовало бы правилам.

И случилось то, что случилось – потому что в конце заезда правила были нарушены: не всем круговым позволили обогнать лидеров, и гонку просто возобновили за круг до финиша.

Конечно, можно рассуждать: «Что ж, если бы мы знали, что правила нарушат, то позвали бы Льюиса в боксы». В этом и нелепость ситуации. Спасибо большое, Майкл Маси», – заявил эксперт.

Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Питера Уиндзора
87 комментариев
Надо было не пролетать поворот в Баку
Надо было, кто ж спорит, но как это отменяет косяк Маси?
Не понимаю о чем ты
Уволили мужчинского льва ни за что
Виттих недавно сказал, что директор мог решать по своему усмотрению в конце гонки. Профессионалу куда больше веры, чем британским заинтересованным икспердам или Тото Вольфу с его Шейлой Энн Рао
Комментарий скрыт
Директор гонки действовал в рамках правил. Стюарды это подтвердили, комиссия это подтвердила. И у кого память не выборочная, тоже это понимают: "Хотя, возможно, статья 48.12 была применена не в полном объёме по отношению к моменту возвращения автомобиля безопасности в боксы в конце следующего круга, статья 48.13 над ней превалирует, и когда появляется сообщение «Автомобиль безопасности уходит на этом круге», сейфти-кар обязательно должен покинуть трассу в конце круга". Так что все по правилам.
Ой да ладно. В этом сезоне была куча "если бы" при которых Макс стал бы чемпионом еще до Абу-Даби.
Была. Но решилось все в итоге в Абу-Даби.
Ага. Мега концовка Чемпионата. Без всяких "если бы". Видел как трибуны ликовали? И судя по видео весь мир ликовал, просто бешеный восторг. Надо отдать должное Льюису, он атаковал, в некоторых местах чуть не вернул позицию, но Макс мастерски защищался. Кто-то другой на месте Макса смог бы пойти на такой рискованный обгон?
Но тогда Маси мог не переписать правила :))
Собственно, в этом и фишка - на момент выпуска пейс-кара никто бы не смог предсказать, какое действие выигрывало гонку. А Макс лишь сделал "оппозит Хэмилтон" :)
Могло бы и усугубить ситуацию. Перес бы вышел на первую строчку и кто знает, как бы он защищался. В тот момент ни у кого не было шара, показывающего будущее
Чемпионом стал тот, кто этого больше заслуживает в том сезоне. Точка.
Тьху)
Кукареку
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
вчера, 20:30
Джолион Палмер: «Ставлю на победу Норриса над двумя «Мерседесами» в Майами»
вчера, 19:08
Алекс Албон: «У болида «Уильямса» большой потенциал для развития»
вчера, 18:13
Карун Чандок: «Трасса в Майами была одной из немногих, где в прошлом году у Антонелли было преимущество в скорости над Расселлом»
вчера, 17:26
Мартин Брандл: «Если Хэмилтон почувствует запах победы, то вполне может выиграть титул»
вчера, 16:38
Себастьян Ожье: «На данный момент все идет к моему уходу из WRC»
вчера, 16:04
Дэймон Хилл: «Ощущение, что пилотам не нравится управлять этими болидами «Ф-1» – и речь в том числе о машинах с граунд-эффектом»
вчера, 15:16
Оскар Пиастри: «Поставил бы второе место в Японии выше около 50% своих побед»
вчера, 14:21
Андреа Кими Антонелли о втором сезоне: «Стал чувствовать себя сильнее, я лучше контролирую ситуацию»
вчера, 14:12
Андреа Стелла: «Уже обсуждаем, как фундаментально улучшить двигатели»
вчера, 13:09
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
вчера, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
вчера, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43
