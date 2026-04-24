Питер Уиндзор: «Если бы «Мерседес» знал, что Маси перепишет правила по ходу Гран-при Абу-Даби-2021, надо было позвать Хэмилтона в боксы»
Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор назвал «ретроспективным» мнение о том, что «Мерседесу» следовало позвать Льюиса Хэмилтона на пит-стоп в конце скандального Гран-при Абу-Даби-2021.
Тогда победу в гонке и чемпионате одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, обогнавший соперника за счет свежих шин. Позже ФИА признала ошибку бывшего гоночного директора Майкла Маси.
«Если бы [«Мерседес»] знал, что Майкл Маси перепишет правила прямо по ходу Гран-при Абу-Даби и не даст всем отстающим вернуться в круг с лидером, тогда, конечно, надо было позвать Льюиса в боксы. Проблема заключалась в том, что стратеги «Мерседеса» считали: «Нет-нет-нет. [Между Хэмилтоном и Ферстаппеном] двое круговых, осталось три круга – или сколько там – и гонку точно не успеют возобновить. Просто оставьте его в покое». И это соответствовало бы правилам.
И случилось то, что случилось – потому что в конце заезда правила были нарушены: не всем круговым позволили обогнать лидеров, и гонку просто возобновили за круг до финиша.
Конечно, можно рассуждать: «Что ж, если бы мы знали, что правила нарушат, то позвали бы Льюиса в боксы». В этом и нелепость ситуации. Спасибо большое, Майкл Маси», – заявил эксперт.
Уволили мужчинского льва ни за что
Собственно, в этом и фишка - на момент выпуска пейс-кара никто бы не смог предсказать, какое действие выигрывало гонку. А Макс лишь сделал "оппозит Хэмилтон" :)
