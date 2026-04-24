Джолион Палмер о пиковом Хэмилтоне: «2008-й – Льюис ворвался с невероятной уверенностью. В «Мерседесе» сопротивления было не так много»

Хэмилтон достиг пика в свой второй сезон в «Ф-1», заявил Палмер.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что зрители увидели лучшего Льюиса Хэмилтона в карьере в его второй сезон. В 2008 году будущий пилот «Феррари» выступал за «Макларен » и завоевал первый титул из семи.

«Я бы сказал, что 2008-й стал тем годом, в который Льюис ворвался с невероятной уверенностью. Некоторые выступления в том сезоне… Вспоминается гонка в Сильверстоуне, когда он явно был на голову сильнее всех, обогнал на круг чуть ли не весь пелотон. Его мастерство, и команда была полностью на его волне.

Мы совершенно не учитываем годы в «Мерседесе » – настолько впечатлял молодой Льюис. Хотя можно вспомнить и гонки Хэмилтона в первые сезоны в «Мерседесе». Например, в Бахрейне [в 2014 году], когда он обыграл Росберга . Такое мощное выступление, такой темп.

Гонки в конце 2016 года – да, он не выиграл титул, но выдал серию побед – он должен был выигрывать все Гран-при, чтобы получить шанс в борьбе с Нико [Росбергом]. Мы так часто вспоминаем о Максе [Ферстаппене] в контексте Гран-при Бразилии, однако Льюис просто вынес всех, тоже был в другой лиге.

Это невероятный период его карьеры. Сопротивления было не так много, поэтому тяжело оценивать, но мастерство все равно проявлялось», – поделился мыслями Палмер в подкасте F1 Nation.

