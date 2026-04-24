  Найджел Мэнселл: «Хотелось бы, чтобы пилот был важнее компьютера. Было бы здорово вернуть V10»
Найджел Мэнселл: «Хотелось бы, чтобы пилот был важнее компьютера. Было бы здорово вернуть V10»

Мэнселл предложил вернуть в «Ф-1» моторы V10.

Чемпион «Ф-1» 1992 года Найджел Мэнселл считает, что в стремлении к более экологичным гонкам «Ф-1» рискует утратить верность основам автоспорта.

«С инженерной точки зрения, если что-то не сломано, то и не нужно пытаться это чинить. Люди не понимают, что масштабные изменения происходят уже довольно давно. У команд и производителей уходит много времени на то, чтобы собрать все воедино.

Новые правила невероятно сложны, и если вы ошибетесь при сочетании силовой установки, процесса накопления электроэнергии и прочих элементов, то окажетесь на настоящем минном поле.

Пилоты могут столкнуться со множеством неприятностей в условиях этого регламента – но все равно всем занимается компьютер. Мне просто хотелось бы, чтобы пилот был важнее компьютера.

Если вернуться в 1970-е и 1980-е, то 90 процентов использовали двигатели «Косуорт». У всех были практически одинаковые моторы, и у нас были потрясающие гонки. Вы знали, что большую роль играют машины, пилоты, шины, механики и инженеры.

Да, мы живем в век компьютеров, но гонки должны оставаться максимально стабильными, чтобы у всех была возможность наверстать упущенное и включиться в борьбу.

Все говорят, что было бы здорово вернуть V10 из-за звука. Если вы пурист, то ответ – да. Все сделают свои V10, которые будут звучать фантастически – ведь это вершина автоспорта», – сказал Мэнселл.

Найджел Мэнселл стал чемпионом мира на автомобиле, клиренсом которого управляли из боксов по радио, обрабатывая данные телеметрии в реальном времени.
Вся околоформульная общественность в 1992 году выла,что так нечестно, что компьютер делает за Мэнселла всю работу и что активную подвеску надо запретить.

Да, в 1992 году были компьютеры, 32битная архитектура процессоров, 4 гигабайта адресуемой памяти. Мэнселл участвовал отнюдь не в гонках на трицератопсах
