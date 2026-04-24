Колтон Херта: «Конечная цель – оказаться в основном составе команды «Ф-1»

Херта отреагировал на будущее участие в практиках «Ф-1».

Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта, выступающий в этом сезоне в «Ф-2», поделился мнением о своем будущем.

В частности, американец прокомментировал запланированное участие в практике «Ф-1» перед Гран-при Барселоны-Каталонии.

«Я приехал сюда и начал выступать в «Ф-2», чтобы как можно лучше подготовиться к гонкам в «Ф-1»… вместе с «Кадиллаком». Здорово видеть, как все начинает вставать на свои места. Мое знакомство с болидом в Барселоне будет особенным.

Конечная цель – оказаться в основном составе команды «Ф-1». Чтобы интегрироваться в команду, увидеть, чем она занимается каждый уик-энд, и научиться у нее… а также чтобы помочь ей достичь целей.

Прямо сейчас меня заботит только подготовка к этапу в Майами. Когда там все закончится, впереди будет Монреаль. И так далее. Это помогает мне сфокусироваться на важном и не особо думать о том, что будет дальше.

Все это нужно, чтобы стать пилотом «Формулы-1», – отметил Херта.

Херта проведет 4 практики за «Кадиллак». Пилот дебютирует в сессии «Ф-1» в Барселоне
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Колтон Херта
Кадиллак
Формула-1
Формула-2
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
вчера, 20:30
Джолион Палмер: «Ставлю на победу Норриса над двумя «Мерседесами» в Майами»
вчера, 19:08
Алекс Албон: «У болида «Уильямса» большой потенциал для развития»
вчера, 18:13
Карун Чандок: «Трасса в Майами была одной из немногих, где в прошлом году у Антонелли было преимущество в скорости над Расселлом»
вчера, 17:26
Мартин Брандл: «Если Хэмилтон почувствует запах победы, то вполне может выиграть титул»
вчера, 16:38
Себастьян Ожье: «На данный момент все идет к моему уходу из WRC»
вчера, 16:04
Дэймон Хилл: «Ощущение, что пилотам не нравится управлять этими болидами «Ф-1» – и речь в том числе о машинах с граунд-эффектом»
вчера, 15:16
Оскар Пиастри: «Поставил бы второе место в Японии выше около 50% своих побед»
вчера, 14:21
Андреа Кими Антонелли о втором сезоне: «Стал чувствовать себя сильнее, я лучше контролирую ситуацию»
вчера, 14:12
Андреа Стелла: «Уже обсуждаем, как фундаментально улучшить двигатели»
вчера, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
вчера, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
вчера, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем