Колтон Херта: «Конечная цель – оказаться в основном составе команды «Ф-1»

Херта отреагировал на будущее участие в практиках «Ф-1».

Тест-пилот «Кадиллака » Колтон Херта , выступающий в этом сезоне в «Ф-2», поделился мнением о своем будущем.

В частности, американец прокомментировал запланированное участие в практике «Ф-1» перед Гран-при Барселоны-Каталонии.

«Я приехал сюда и начал выступать в «Ф-2», чтобы как можно лучше подготовиться к гонкам в «Ф-1»… вместе с «Кадиллаком». Здорово видеть, как все начинает вставать на свои места. Мое знакомство с болидом в Барселоне будет особенным.

Конечная цель – оказаться в основном составе команды «Ф-1». Чтобы интегрироваться в команду, увидеть, чем она занимается каждый уик-энд, и научиться у нее… а также чтобы помочь ей достичь целей.

Прямо сейчас меня заботит только подготовка к этапу в Майами. Когда там все закончится, впереди будет Монреаль. И так далее. Это помогает мне сфокусироваться на важном и не особо думать о том, что будет дальше.

Все это нужно, чтобы стать пилотом «Формулы-1», – отметил Херта.

