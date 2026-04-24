Гидо ван дер Гарде о борьбе за Ферстаппена: «Преимущество «Макларена» – много бывших сотрудников «Ред Булл»
Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде считает возможным переход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Макларен».
В том же направлении не позже 2028 года проследует Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена.
«Переход Макса в «Макларен» может быть вполне реальным вариантом. Дело Макса и его менеджеров – тщательно подумать над тем, чего они хотят, какая сделка окажется лучше.
Вариантов множество, потому что все хотят заполучить Макса. Преимущество «Макларена» – в том, что там много бывших сотрудников «Ред Булл», вместе с которыми он добивался успеха – например, Роб Маршалл и Уилл Кортни.
Похоже, это сознательная стратегия «Макларена» – переманивать лучших специалистов у прямых конкурентов. Примерно то же делает «Бавария» в Бундеслиге. Здесь нет места сентиментам. Зак Браун, исполнительный директор – настоящий коммерческий хищник, который прекрасно понимает, как проворачивать такое.
Успех возможен лишь в том случае, если нужные сотрудники находятся на нужных местах. Даже с лучшим пилотом команда будет в середине или хвосте пелотона, если болид не работает. Посмотрите на «Ред Булл», – подчеркнул эксперт.
