  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гидо ван дер Гарде о борьбе за Ферстаппена: «Преимущество «Макларена» – много бывших сотрудников «Ред Булл»
7

Ван дер Гарде назвал плюс «Макларена» в битве за Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде считает возможным переход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Макларен».

В том же направлении не позже 2028 года проследует Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Ферстаппена.

«Переход Макса в «Макларен» может быть вполне реальным вариантом. Дело Макса и его менеджеров – тщательно подумать над тем, чего они хотят, какая сделка окажется лучше.

Вариантов множество, потому что все хотят заполучить Макса. Преимущество «Макларена» – в том, что там много бывших сотрудников «Ред Булл», вместе с которыми он добивался успеха – например, Роб Маршалл и Уилл Кортни.

Похоже, это сознательная стратегия «Макларена» – переманивать лучших специалистов у прямых конкурентов. Примерно то же делает «Бавария» в Бундеслиге. Здесь нет места сентиментам. Зак Браун, исполнительный директор – настоящий коммерческий хищник, который прекрасно понимает, как проворачивать такое.

Успех возможен лишь в том случае, если нужные сотрудники находятся на нужных местах. Даже с лучшим пилотом команда будет в середине или хвосте пелотона, если болид не работает. Посмотрите на «Ред Булл», – подчеркнул эксперт.

Зак Браун о следующей команде Ферстаппена: «Мерседес», если делать ставку. «Макларен» не намерен менять своих суперзвезд»

Джордж Расселл: «Я буду в «Мерседесе» в 2027 году»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Formule1.nl
logoМакларен
возможные переходы
logoДжанпьеро Ламбьязе
logoРед Булл
Роб Маршалл
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoГидо ван дер Гарде
logoМакс Ферстаппен
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказки из кофешопа, как все мечтают о гонщике, невписавшемся в новый регламент, чтобы он просто жаловался за рулём их болида за 70 млн. в год.
Ответ Сергей Горелов
Отлично сказано.)
Ответ Сергей Горелов
Ну вы с Панинаро братья по разуму, точнее его отсутствию
Макларен вполне справляется и без Макса. Они переманивают лучших специалистов, чтобы сделать лучшую машину, а пилоты у них уже есть, включая действующего чемпиона. 😁
Бред. Они и так вдвоём непросто уживаются, куда там Максу? Убрать австралийца? Ферстаппен говорил что пойдёт только в ту команду, где ему гарантируют N1. Норриса они точно не уберут. Так что никуда нидерландец не уйдет в 2027. В Мерседесе аналогично. В Феррари даже если сир закончит, там есть Леклер, но слабо верится что даже при возможности Макс захочет в красное шапито. Чисто теоретически если бы Астон вдруг ожил, можно было. Но, во-первых, Нандо вроде как решил ещё год потерпеть,а во-вторых, чтобы взобраться в топ-3, команде Ньюи нужен точно не один сезон. Так что четырехкратному придется или терпеть в своей конюшне, надеясь на успех (хотя учитывая дикий отток технических кадров это сомнительно), либо действительно покидать Ф1 на годик-другой.
Этот голландец думает что все хотят ферстапена. Но его явно хочет лишь тото вольф. А макларену он нахер не нужен.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
