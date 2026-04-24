  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Чем больше очков Антонелли и Расселл отберут друг у друга, тем лучше»
9

Ландо Норрис: «Чем больше очков Антонелли и Расселл отберут друг у друга, тем лучше»

Норрис надеется повторить прошлогодний прорыв Ферстаппена.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил, сыграет ли на руку его команде, если напарники по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл начнут отбирать очки друг у друга.

«Будем надеяться. Естественно, чем больше они сражаются между собой, тем лучше.

Здорово было за этим наблюдать. Кими проводит второй сезон в «Ф-1» и выступает хорошо – это тоже классно. Он очень приятный парень и здорово себя проявляет на высочайшем уровне в «Ф-1», провел несколько хороших гонок.

Замечательно, что он нашел дополнительную скорость и навязывает борьбу Джорджу», – заявил чемпион «Формулы-1».

Британец также провел параллели с сезоном-2025, когда гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену удалось вплотную приблизиться к пилотам «Макларена»:

«[Борьба внутри «Мерседеса» – ] плюс для нашей команды. Мы начали сезон не лучшим образом. Конечно, мы способны подтянуться, и, чем больше очков они отберут друг у друга, тем лучше.

То же самое случилось в прошлом году, когда мы сражались между собой, и Макс оказался в борьбе. Надеюсь, будет что-то похоже, только в нашу пользу».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Кими Антонелли
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoМерседес
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
