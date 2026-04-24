Найджел Мэнселл о новой «Ф-1»: «Нужно вернуться к нормальному положению дел»

Мэнселл оценил состояние «Ф-1» при новых правилах.

Чемпион «Ф-1» 1992 года Найджел Мэнселл считает, что новый регламент не подходит чемпионату.

«В регламент были внесены значительные изменения – как в области болида, так и в области двигателя. Думаю, в ситуации с накоплением энергии можно ожидать улучшения. Надеюсь, болиды больше не будут слишком сильно замедляться в поворотах.

Пилотам крайне важно обладать возможностью управлять машиной на пределе возможностей, а не слушать компьютер, который указывает им, когда они могут тормозить, а когда не могут. Фернандо Алонсо всех нас рассмешил, когда сказал, что его шеф-повар смог бы справиться с этой машиной лучше него самого.

Нужно вернуться к нормальному положению дел. «Формула-1 » – это величайшая гоночная серия в мире, и мы не должны об этом забывать. По мере развития технологий они могут скорректировать соотношение мощности 50 на 50 позже. Сейчас же им просто нужно увеличить мощность болидов, чтобы нормально гоняться», – сказал Мэнселл.

