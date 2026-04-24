Цунода провел заезды в Стамбуле в честь возвращения Гран-при Турции

Резервный пилот «Ред Булл » Юки Цунода сел за руль болида «Формулы-1» в рамках демонстрационных заездов.

Японец проехал по улицам Стамбула в машине RB8 2012 года.

Мероприятие было приурочено к объявлению о возвращении Гран-при Турции в календарь «Ф-1». Гонки на «Стамбул-парке» будут проходить с сезона-2027.

