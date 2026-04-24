Цунода провел заезды в Стамбуле в честь возвращения Гран-при Турции
Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода сел за руль болида «Формулы-1» в рамках демонстрационных заездов.
Японец проехал по улицам Стамбула в машине RB8 2012 года.
Мероприятие было приурочено к объявлению о возвращении Гран-при Турции в календарь «Ф-1». Гонки на «Стамбул-парке» будут проходить с сезона-2027.
Фото: BPT; CNN TÜRK; @pitcrewbulteni
1 комментарий
Болид почти в родном окрасе
