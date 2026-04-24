  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лоран Мекьес: «Мерседес» намного опережает «Ред Булл». У них преимущество в 0,3 секунды»
3

Лоран Мекьес: «Мерседес» намного опережает «Ред Булл». У них преимущество в 0,3 секунды»

Мекьес высказался о расстановке сил среди мотористов «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал разговоры о том, что при ближайшем применении системы ADUO (когда отстающие мотористы получат право на доработку двигателей) в качестве ориентира будет взята силовая установка австрийской команды.

«Мы слышим о борьбе за место в зачете еще с Бахрейна и стараемся не участвовать во всем этом. Мы понимаем, что это сложная задача. Мы просто говорим вам о том, что видим.

А мы видим, что «Мерседес» намного нас опережает. И да, вы правы, один моторист [«Хонда»] отстает. Другие, вероятно, недалеко от нас – «Феррари» и «Ауди». У «Хонды» чуть больше проблем.

Получить достоверные данные о мощности ДВС от всех команд – очень сложная работа. Думаю, общие результаты дают куда более справедливую картину касательно текущей расстановки сил.

Мы считаем, что у «Мерседеса» преимущество в 0,3 секунды. Разницу между двигателями очень трудно обнаружить. Думаю, говоря о разнице, мы чаще ссылаемся на мощность ДВС, поскольку мощность электромотора ограничена.

С точки зрения существенных различий, таких как время круга, значительное расхождение в темпе при прохождении круга, то здесь речь идет о десятых секунды – которые по большей части обусловлены работой ДВС», – сказал Мекьес.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
logoАуди
logoФормула-1
logoХонда
logoФеррари
logoЛоран Мекьес
logoМерседес
logoРед Булл
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Респект Тимофею, написал заголовок для выявления юзеров с одной извилиной.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем