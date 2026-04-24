Лоран Мекьес: «Мерседес» намного опережает «Ред Булл». У них преимущество в 0,3 секунды»

Мекьес высказался о расстановке сил среди мотористов «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл » прокомментировал разговоры о том, что при ближайшем применении системы ADUO (когда отстающие мотористы получат право на доработку двигателей) в качестве ориентира будет взята силовая установка австрийской команды.

«Мы слышим о борьбе за место в зачете еще с Бахрейна и стараемся не участвовать во всем этом. Мы понимаем, что это сложная задача. Мы просто говорим вам о том, что видим.

А мы видим, что «Мерседес» намного нас опережает. И да, вы правы, один моторист [«Хонда »] отстает. Другие, вероятно, недалеко от нас – «Феррари » и «Ауди ». У «Хонды» чуть больше проблем.

Получить достоверные данные о мощности ДВС от всех команд – очень сложная работа. Думаю, общие результаты дают куда более справедливую картину касательно текущей расстановки сил.

Мы считаем, что у «Мерседеса » преимущество в 0,3 секунды. Разницу между двигателями очень трудно обнаружить. Думаю, говоря о разнице, мы чаще ссылаемся на мощность ДВС, поскольку мощность электромотора ограничена.

С точки зрения существенных различий, таких как время круга, значительное расхождение в темпе при прохождении круга, то здесь речь идет о десятых секунды – которые по большей части обусловлены работой ДВС», – сказал Мекьес.

