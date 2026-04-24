  Хуан-Пабло Монтойя: «Ред Булл» стоит запретить Ферстаппену гонки вне «Ф-1», 200 процентов»
Хуан-Пабло Монтойя: «Ред Булл» стоит запретить Ферстаппену гонки вне «Ф-1», 200 процентов»

Монтойя призвал «Ред Булл» запретить Ферстаппену гонки вне «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о гибели гонщика в заезде на «Норшляйфе», в котором участвовал лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

По мнению колумбийца, «Ред Булл» необходимо запретить Ферстаппену участие в таких соревнованиях.

«У меня есть вопрос по этому поводу. Да, случившееся ужасно. Но пересмотрит ли «Ред Булл» разрешение Максу гоняться в таких машинах? Нет, потому что команда боится его потерять.

Стоит ли запретить Ферстаппену гоняться вне «Ф-1»? 100 процентов. Нет, извините. 200 процентов.

Может случиться авария, он может сломать ногу или руку. Деньги, которые «Ред Булл» вложил в него, должны стать веской причиной сказать: «Слушай, мы дали тебе шанс, но после этой аварии изменили решение. Мы считаем, что такого быть не должно».

Лично я поступил бы так на месте босса «Ред Булл». Я бы позвонил Максу и сказал: «Уважаемый, пожалуйста, не садитесь больше в этот болид». Считаю, команде нужно всерьез над этим задуматься.

По ходу карьеры меня несколько раз приглашали погонять в раллийных машинах, провести тесты, это правда. Я бы с удовольствием это сделал, но мне никогда не разрешали. Команда вкладывается в пилота, и это большие деньги. Значит, нужно его защищать», – порассуждал Монтойя в подкасте MontoyAS.

Ужасный завал на самой опасной трассе мира: разбито 7 машин, один пилот погиб

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Самый быстрый способ потерять Макса в команде - запретить ему гоняться в других сериях
Это точно. Плюс, его победы в других сериях приносят рекламу самому Ред Булл, привлекая внимание тех, кто не следил за Формулой.
Тоже самое применимо и к его опытам в других сериях.
Монтойе стоит запретить нести всякую чушь
Ага, Ферст больше и не сядет в этот болид...РедБулл )
Я бы позвонил Максу и сказал: «Уважаемый, пожалуйста, не садитесь больше в этот болид». - не звучит как запрет совсем.
монтою запретите или лечите)
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
вчера, 20:30
Джолион Палмер: «Ставлю на победу Норриса над двумя «Мерседесами» в Майами»
вчера, 19:08
Алекс Албон: «У болида «Уильямса» большой потенциал для развития»
вчера, 18:13
Карун Чандок: «Трасса в Майами была одной из немногих, где в прошлом году у Антонелли было преимущество в скорости над Расселлом»
вчера, 17:26
Мартин Брандл: «Если Хэмилтон почувствует запах победы, то вполне может выиграть титул»
вчера, 16:38
Себастьян Ожье: «На данный момент все идет к моему уходу из WRC»
вчера, 16:04
Дэймон Хилл: «Ощущение, что пилотам не нравится управлять этими болидами «Ф-1» – и речь в том числе о машинах с граунд-эффектом»
вчера, 15:16
Оскар Пиастри: «Поставил бы второе место в Японии выше около 50% своих побед»
вчера, 14:21
Андреа Кими Антонелли о втором сезоне: «Стал чувствовать себя сильнее, я лучше контролирую ситуацию»
вчера, 14:12
Андреа Стелла: «Уже обсуждаем, как фундаментально улучшить двигатели»
вчера, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
вчера, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
вчера, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем