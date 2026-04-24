Хуан-Пабло Монтойя: «Ред Булл» стоит запретить Ферстаппену гонки вне «Ф-1», 200 процентов»

Монтойя призвал «Ред Булл» запретить Ферстаппену гонки вне «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о гибели гонщика в заезде на «Норшляйфе», в котором участвовал лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен .

По мнению колумбийца, «Ред Булл » необходимо запретить Ферстаппену участие в таких соревнованиях.

«У меня есть вопрос по этому поводу. Да, случившееся ужасно. Но пересмотрит ли «Ред Булл» разрешение Максу гоняться в таких машинах? Нет, потому что команда боится его потерять.

Стоит ли запретить Ферстаппену гоняться вне «Ф-1»? 100 процентов. Нет, извините. 200 процентов.

Может случиться авария, он может сломать ногу или руку. Деньги, которые «Ред Булл» вложил в него, должны стать веской причиной сказать: «Слушай, мы дали тебе шанс, но после этой аварии изменили решение. Мы считаем, что такого быть не должно».

Лично я поступил бы так на месте босса «Ред Булл». Я бы позвонил Максу и сказал: «Уважаемый, пожалуйста, не садитесь больше в этот болид». Считаю, команде нужно всерьез над этим задуматься.

По ходу карьеры меня несколько раз приглашали погонять в раллийных машинах, провести тесты, это правда. Я бы с удовольствием это сделал, но мне никогда не разрешали. Команда вкладывается в пилота, и это большие деньги. Значит, нужно его защищать», – порассуждал Монтойя в подкасте MontoyAS.

Ужасный завал на самой опасной трассе мира: разбито 7 машин, один пилот погиб