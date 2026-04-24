Жан Алези: «Прежде в Италии писали только про «Феррари». Теперь все не так – там еще гордятся Антонелли»

Алези оценил популярность Антонелли в Италии.

Бывший пилот «Ф-1» Жан Алези поделился впечатлениями от выступлений гонщика «Мерседеса » Кими Антонелли.

«Кими оказался в очень хорошо сбалансированной и удачной ситуации. В прошлом для очень талантливых итальянских пилотов, таких как [Микеле] Альборето, в прессе не было места. Все писали только про «Феррари » и только про нее.

Теперь же все не так. Кими любят – и так же любят «Феррари». Итальянцы очень гордятся Кими. Для него и для итальянцев, искренне любящих автоспорт, это прекрасная история.

Антонелли на пути к чемпионству, он движется к нему. Джордж [Расселл] – тоже серьезный претендент на титул, в этом нет никаких сомнений, даже несмотря на то, что сейчас, возможно, он начнет немного недоумевать», – сказал Алези.

