Гран-при Турции вернется в календарь «Ф-1» в 2027-м, контракт – на 5 лет

«Формула-1» сообщила о возвращении этапа в Стамбуле в календарь со следующего года.

Соглашение между организаторами Гран-при Турции и серией рассчитано на пять лет, начиная с сезона-2027.

Этап на «Стамбул-парке» проходил в 2005-2011 годах. Также чемпионат возвращался в Турцию на фоне ковида в 2020-м и 2021-м.

«Стамбул-парк», особенно знаменитый своим восьмым поворотом и любимый многими поклонниками автоспорта, иншаллах, вновь примет пять сезонов захватывающих, высококлассных гонок в 2027-2031 годах.

Я рассматриваю возвращение Турции в календарь «Формулы-1» как четкое свидетельство высокого доверия к нашей стране – к нашим мощным организационным способностям, современной спортивной и медицинской инфраструктуре и, конечно, к знаменитому гостеприимству турецкого народа», – заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
По деньгам наверно дешевле чем в Сочи съездить получится
Не, в Сочи вообще копейки стоило в 20 году
Сейчас посмотрел азербайджан в этом году, чуть язык не проглотил от цен.
Дорогие билеты? Или гостиницы?
Супер, трасса интересная
я сначала обрадовался, трасса хорошая и ехать близко, а потом вспомнил что там электрички...
Что значит электрички не понял ?)
Движуха с Ираном, я так понимаю, в ближайшие годы не закончится.
Максимум до осени, когда Трампусик с треском пролюбит парламентские выборы, и демы начнут блокировать все его инициативы, включая войну с Ираном.
Комментарий удален пользователем
Можно и сгонять туда на гран-при.
Трасса хорошая была,жаль только что с новыми правилами и она не поможет
2 гонки в 2020 и 2021 году были хорошие
Хорошая трасса, было много интересных гонок :)
Билеты. В Сочи 8 тысяч на трибуну стоило на 4 дня
