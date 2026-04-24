Гран-при Турции вернется в календарь «Ф-1» в 2027-м, контракт – на 5 лет

«Формула-1» сообщила о возвращении этапа в Стамбуле в календарь со следующего года.

Соглашение между организаторами Гран-при Турции и серией рассчитано на пять лет, начиная с сезона-2027.

Этап на «Стамбул-парке» проходил в 2005-2011 годах. Также чемпионат возвращался в Турцию на фоне ковида в 2020-м и 2021-м.

«Стамбул-парк», особенно знаменитый своим восьмым поворотом и любимый многими поклонниками автоспорта, иншаллах, вновь примет пять сезонов захватывающих, высококлассных гонок в 2027-2031 годах.

Я рассматриваю возвращение Турции в календарь «Формулы-1» как четкое свидетельство высокого доверия к нашей стране – к нашим мощным организационным способностям, современной спортивной и медицинской инфраструктуре и, конечно, к знаменитому гостеприимству турецкого народа», – заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

