Валттери Боттас: «Здорово, когда можешь принимать непосредственное участие в разработке всех узлов в машине»

Боттас доволен вовлеченностью в работу «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака » Валттери Боттас рассказал о том, что ему нравится принимать участие в работе над развитием практических всех направлении в команде.

«Я никогда не участвовал в проектировании дизайна руля – ну, знаете, особенностей расположения кнопок и переключателей, ну и так далее. Например, никогда сам не выбирал параметры передаточных чисел при вращении руля, подобные настройки.

Так что да, когда ты начинаешь путь вместе с совсем новой командой, ты можешь повлиять на очень многие вещи – и тебе не приходится перенимать привычки и предпочтения [других пилотов] из прошлого. Ты действительно можешь принимать непосредственное участие в разработке всех узлов в машине, и это по-настоящему здорово.

Думаю, мы оба [с Серхио Пересом ] многое видели в этом спорте – в том числе видели то, какие решения и подходы работают в хорошей команде, а какие нет. У нас обоих в карьере был и хороший, и плохой опыт. Думаю, мы оба хорошо понимаем, что требуется команде и как нужно работать с болидом, чтобы выступать на самом высоком уровне. Так что мы оба ставим на первое место интересы команды. Надеюсь, это тоже поможет нам быстрее добиться прогресса», – рассказал Боттас.

