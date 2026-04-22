Ландо Норрис: «Сейчас «Макларен» является третьей по скорости командой в пелотоне, но мы знаем, чего способны достичь»

Норрис верит в прогресс «Макларена».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мнением о текущем положении команды и оценил ее перспективы в нынешнем сезоне.

Норрис отметил, что не жалеет о стратегии команды до последнего развивать свой болид в прошлом году, что в итоге помогло ему выиграть титул, но могло негативно сказаться на возможностях нынешней машины.

«У нашей машины определенно большой потенциал. Да, сейчас в расстановке сил мы находимся не там, где хотелось бы. Тем не менее, если бы меня спросили, что бы я предпочел – выиграть в прошлом году, или же сейчас располагать чуть более быстрой машиной, но не суметь победить в прошлом году, вы и сами знаете, что бы я ответил.

Невозможно оказаться в выигрыше во всех случаях. Да, сейчас мы как команда выступаем не так, как хотелось, но при этом мы все знаем, на что способен «Макларен» и чего мы можем достичь.

И сейчас вполне подходящее время, чтобы показать себя в соперничестве с такими командами, как «Феррари» и «Мерседес». Понятно, что на улучшение ситуации уйдет какое-то время, но в целом все не так плохо. В данный момент «Макларен» является третьей по скорости командой в пелотоне, хотя понятно, что нам намного больше нравится быть первыми, чем третьими. Так что время покажет. В планах у команды есть ряд новинок, мы все упорно трудимся над улучшением машины и настроены вернуться на вершину», – рассказал Норрис.

