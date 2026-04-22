Тото Вольфф: «В Италии всем хочется порассуждать о возможном титуле Антонелли, сравнениях с Сенной. Мне это не нравится»

Вольфф не хочет излишнего давления на Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что понимает причины, по которым успехи Андреа Кими Антонелли на старте сезона вызывают в Италии столь высокий интерес.

При этом Вольффу бы не хотелось, чтобы разговоры о возможном титуле для итальянского гонщика и сравнения с великими пилотами прошлого вроде Айртона Сенны усиливали давление на Антонелли.

«Разумеется, в Италии всем хочется порассуждать о возможной победе в чемпионате [для итальянского пилота], неизбежно возникают и какие-то сравнения с Айртоном Сенной. Что мне совсем не нравится.

Кими всего 19 лет, при этом в Италии он, по понятным причинам, находится в центре внимания. Мне же хотелось бы ослабить давление на Кими, связанное с завышенными ожиданиями, а не усиливать его.

Тем не менее, Антонелли со всем этим справляется хорошо. Вокруг него собралось хорошее окружение. Работая с ним в команде, мы можем его как подбодрить, а иногда и немного надавить. Но в целом все складывается более или менее в соответствии с ожиданиями.

В целом в отношении Кими, если говорить об ожиданиях, у нас всегда была вполне четкая позиция. В первый год ему главным образом нужно было многому научиться. При этом от него ждали как очень яркие моменты, так и трудные периоды. Именно это мы и увидели.

Сейчас, в свой второй сезон, Антонелии продолжает развиваться в том направлении, на которое мы и рассчитывали. Но в то же время мы не собираемся иррационально завышать ожидания в зависимости от результатов», – рассказал Вольфф.

