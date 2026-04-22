«Феррари» тестирует обновленное антикрыло «Макарена» в Монце (AutoRacer)

Уникальное антикрыло «Феррари» снова появилось на трассе.

«Феррари» проводит съемочный день на автодроме в Монце.

Итальянская команда тестирует новую версию знаменитого заднего антикрыла, которое назвали «Макарена», сообщает итальянское издание AutoRacer. Подвижная часть антикрыла движется не так, как у всех остальных команд, вращаясь в обратную сторону более чем на 180 градусов.

«Феррари» проверяла деталь на тестах, но не использовала в гонках. Скудерия намерена решить проблемы, связанные с надежностью элемента, перед Гран-при Майами , который состоится в начале мая.

Ранее сообщалось, что уникальное антикрыло может дать команде из Маранелло преимущество в 8-10 км/ч на прямых.

Кроме того, AutoRacer утверждает, что «Феррари» снизила массу болида, что позволит отыграть одну десятую секунды с круга в сравнении со стартом сезона.

«Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов

