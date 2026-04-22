Рикардо Патрезе об «Астон Мартин»: «Все зависит от «Хонды», Ньюи не способен решить ее проблемы»

Будущее «Астон Мартин» в руках «Хонды», заявил Патрезе.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе проанализировал провал «Астон Мартин» и «Хонды», его моториста, на старте сезона-2026.

«Все зависит от «Хонды»! Если говорить о болиде, Эдриан Ньюи – лучший инженер из возможных, но он не способен решить проблемы «Хонды».

Ими должна заниматься сама «Хонда », а мы знаем, насколько сильно может выступать компания. Безусловно, сейчас есть большие проблемы, но я убежден, что «Хонда» восстановится. Там очень стойкие и очень умные специалисты. Они не сдадутся, и однажды у команды будет хороший мотор. И тогда «Астон Мартин» – благодаря Эдриану Ньюи – снова продемонстрирует силу», – сказал итальянец.

Отставание «Астон Мартин» по большей части связано с шасси, а не с мотором «Хонды» (BBC)

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Работы над усилением мотора ведутся круглосуточно»