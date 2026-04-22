  Ральф Шумахер о словах Ферстаппена-старшего про «чушь»: «Мы связались. Мне нравятся Йос и Макс, все в порядке»
Ральф Шумахер о словах Ферстаппена-старшего про «чушь»: «Мы связались. Мне нравятся Йос и Макс, все в порядке»

Ральф Шумахер пообщался с Йосом Ферстаппеном после резкого заявления нидерландца.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер отреагировал на слова экс-коллеги по чемпионату Йоса Ферстаппена.

Немец допустил, что «Ред Булл» не хватает бывшего советника Гельмута Марко, после чего отец Макса Ферстаппена написал, что Ральф «часто несет чушь».

«Да, мы связались. Он вовсе не был груб, но дал понять, что у него другое мнение. Повторюсь: мне нравится Йос Ферстаппен, мне нравится Макс Ферстаппен, так что в этом плане все в порядке.

Считаю, сейчас им непросто, в том числе и отцу, который после всех этих лет и всех этих успехов не привык к тому, что нужно давать ответы или что-то объяснять», – сказал Ральф.

Шумахер сообщил, что реакция Йоса на его слова стала неожиданностью:

«Дело не только в Йосе. Он в данный момент на эмоциях и, возможно, стал чуть более раздражительным, быстрее выходит из себя. Но он эмоциональный человек. Это меня не беспокоит.

Просто это удивило – мне всегда казалось, что у Макса, Йоса и Гельмута Марко очень тесные отношения».

«Ральф часто несет чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Шумахера о «Ред Булл» и Максе

Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен оставит «Ред Булл» в нынешней ситуации, это можно будет считать бегством. Это не в характере Макса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
От Ральфа звучит двусмысленно )
