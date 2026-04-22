Себастьян Феттель о регламенте-2026: «Разделяю часть критики. Крайне важно не терять ДНК «Ф-1»

Феттель признал, что регламент-2026 необходимо доработать.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мыслями о новых технических и моторных правилах.

«Если говорить о спортивной составляющей, я слышу и разделяю часть критики. Болидами, вероятно, интересно управлять, но не так интересно бороться из-за правил и возникших трудностей.

Так что я понимаю пилотов. Крайне важно не терять ДНК и сердце нашего спорта: побеждать должен быстрейший гонщик и быстрейшая техника.

Я немного читал [об изменениях]. Надеюсь, спортивные цели будут достигнуты, и гоняться будет приятнее. В конце концов, пилоты – лицо спорта. Если их переполняет адреналин, они воодушевлены, когда выбираются из кокпита, то и люди перед экранами и на трибунах это чувствуют», – сказал Феттель в интервью шведскому SVT.

Квалификации в «Ф-1» больше не про риск. Для поула нужно ехать... медленнее?

Команды «Ф-1» и ФИА проголосовали за корректировку регламента – изменения вступят в силу уже на Гран-при Майами