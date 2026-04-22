Рикардо Патрезе о Сайнсе: «Бессмысленно уходить в «Ред Булл», который может опуститься ниже «Уильямса»

Патрезе считает, что Сайнсу стоит выбрать «Уильямс», а не «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе поделился мыслями о будущем гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса .

«В конце прошлого года он выступал блестяще. Он вывел «Уильямс» на уровень, которого команда не достигала много лет. Теперь он, вероятно, недоволен и считает, что машина и команда не в лучшем положении.

Но если уходить, то куда? Трудно представить возвращение в «Феррари », тяжело будет найти место в «Макларене», поскольку там два хороших гонщика, а «Мерседес» не обсуждается.

Так что бессмысленно уходить из такой команды, как «Уильямс». Может, есть шанс перейти в «Ред Булл », но оттуда утекают все ключевые фигуры. В конечном счете коллектив может опуститься даже ниже «Уильямса».

Непростая ситуация. Но, на мой взгляд, в прошлом году «Уильямс» продемонстрировал признаки настоящего прогресса. У команды хороший мотор – мотор «Мерседеса ». Была задержка с подготовкой болида – не получилось проехать тесты в Барселоне, но посмотрим, получится ли сделать машину лучше к концу месяца, после вынужденного перерыва», – заявил Патрезе.

