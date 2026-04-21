Главный гоночный инженер «Хонды»: «Работы над усилением мотора ведутся круглосуточно»

В «Хонде» высказались о работе в рамках апрельского перерыва в «Ф-1».

Главный гоночный инженер «Хонда» Синтаро Орихара рассказал о работе моториста над улучшением силовой установки для «Астон Мартин»

«Как вы знаете, Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии были отменены. Но это не значит, что работа остановилась.

После Гран-при Японии сотрудники команды «Астон Мартин» и «Хонды» вместе усердно трудятся в исследовательском центре «Хонды» в Сакуре – в трех часах езды от Токио.

Мы круглосуточно работаем над усилением наших контрмер, и эта работа будет продолжаться по мере приближения следующего этапа «Ф-1» в Майами. Мы знаем, что на прогресс уйдет время, но мы продолжим вместе упорно трудиться», – сказал Орихара.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
В Японии признак хорошего работника не столько результат, сколько количество проведенного на работе времени.
А если он ещё и заснул на рабочем месте, то от усталости, т.е. точно поработал лучше всех, премию ему.
Ответ Alexander Nikolaev
25/8 пашут
Хонда участвуя в Ф1 просто кует молодые кадры для своего бизнеса, отличная школа, отличное окружение и наглядный опыт от других тим, ничего другого они не ставили )))))))))))))))))
Ответ Gonshic
Разве это плохо с точки зрения концерна? Хоть кто-нибудь еще из автопроизводителей так делает?
Ответ Gonshic
Cтранный способ кувать кадрый для своего бизнеса отпустив лучших специалистов по двигателям в РБ и Форд. Не знаю кто эту байку пустил, и кто в нее поверил. Больше похоже на то, как Хонда тонет в бюрократии, инерции и разногласиях руководства и в целом перманентном системном кризисе. Отсюда подобные неудачи. Впрочем у Хонды всегда уникальная фанбаза, они любой треш готовы оправдать, так как есть вера в Великую Хонду с Мудрым Планом. А по факту в очередной раз с разбегу в лужу, и это мягко сказано, так то понимаем, что не в лужу.
