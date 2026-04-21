Главный гоночный инженер «Хонды»: «Работы над усилением мотора ведутся круглосуточно»

В «Хонде» высказались о работе в рамках апрельского перерыва в «Ф-1».

Главный гоночный инженер «Хонда » Синтаро Орихара рассказал о работе моториста над улучшением силовой установки для «Астон Мартин »

«Как вы знаете, Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии были отменены. Но это не значит, что работа остановилась.

После Гран-при Японии сотрудники команды «Астон Мартин» и «Хонды» вместе усердно трудятся в исследовательском центре «Хонды» в Сакуре – в трех часах езды от Токио.

Мы круглосуточно работаем над усилением наших контрмер, и эта работа будет продолжаться по мере приближения следующего этапа «Ф-1» в Майами. Мы знаем, что на прогресс уйдет время, но мы продолжим вместе упорно трудиться», – сказал Орихара.

