Технический директор «Феррари»: «Скудерию интересует не одна конкретная область, а возможность улучшить темп в целом»

В «Феррари» рассказали о работе над болидом в рамках апрельского перерыва.

Технический директор «Феррари» Лоик Серра ответил на вопрос, на какой области сконцентрировалась команда при работе над улучшением машины в апреле.

«Я бы сказал, что нас интересуют возможности улучшить темп в целом – все возможности. Когда смотришь на процесс разработки, то не заявляешь, что, мол, все внимание на эту область и только на нее. Когда думаешь о процессе разработки, понимаешь, что любая мелочь влияет на всю конструкцию в целом. В конечном итоге важно достигнуть общего прогресса.

В действительности, когда учитываешь разные элементы, обеспечивающие производительность, ты не можешь работать изолированно. Одно изменение оборачивается последствиями для всего болида. Поэтому в процессе разработке ты не мыслишь раздельно: каждая область – часть большего компромисса, в рамках которого учитываются все обстоятельства», – сказал Серра.

