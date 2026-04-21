Джордж Расселл о статусе фаворита: «Нас ждет чертовски длинный сезон, еще ни один чемпионат не выигрывался после трех гонок»

Расселл не чувствует давления из-за статуса фаворита.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, что не ощущает никакого дополнительного давления на себя в связи с тем, что перед началом сезона он считался главным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате.

При этом две последние гонки выиграл его напарник Андреа Кими Антонелли – который опережает Расселла в общем зачете.

«Нет, я совсем так не считаю. Нас ждет чертовски длинный сезон, при этом еще ни один чемпионат не выигрывался после трех гонок. И для меня всегда было важным стремление выжимать максимально возможный результат в каждой конкретной ситуации.

Да, я не лидирую в чемпионате. Но оценивая ситуацию на двух последних Гран-при я считаю, что с учетом всех обстоятельств выжал максимальный результат. Я делал все, что мог. Если бы на «Сузуке» все сложилось немного иначе, я бы легко мог выиграть. А если бы на трассе не появилась машина безопасности, я бы скорее всего финишировал вторым, позади Пиастри. В Китае же у меня возникла проблема с болидом в квалификации. Если бы не это, я вполне мог выиграть там поул.

Так что если рационально смотреть на вещи я понимаю, что выжал максимум с точки зрения результатов. Когда же я чисто провел гоночный уик-энд, я оказался достаточно быстр для того, чтобы выиграть поул и гонку», – рассказал Расселл.

