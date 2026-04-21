Рикардо Патрезе: «Если Ферстаппен захочет сменить команду, то сделает это с легкостью»
Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе уверен, что у Макса Ферстаппена не возникнет проблем с поиском вариантов для продолжения карьеры, если он решит уйти из «Ред Булл».
«Слухов ходит очень много, но если Макс Ферстаппен захочет сменить команду, то сможет сделать это с легкостью. Каждая команда захочет заполучить такого гонщика. Так что если Макс предпочтет оказаться в «Макларене», то один из их пилотов – вероятно, Оскар Пиастри, – будет вынужден освободить место. Если Макс захочет перейти в «Мерседес», то от своего места, вероятно, придется отказаться Джорджу Расселлу, учитывая то, каковы сейчас позиции Кими Антонелли.
Возможно, место для Ферстаппена найдет даже «Феррари», если Макс захочет туда перейти. На самом деле, сейчас в Маранелло все складывается неплохо, команда довольна новой машиной и надеется продолжить ее развивать, чтобы в итоге снова победить. Но вот если сделать этого не удастся, до за последствия в итоге может заплатить кто-то из гонщиков. Если в руководстве решат, что хотят что-то изменить. И это может означать желание заполучить Ферстаппена.
Однако запустить все эти процессы может только одно – если Ферстаппен действительно решит уйти из «Ред Булл». Это первый кусок мозаики, который должен встать на место, и тогда за ним последуют остальные», – рассказал Патрезе.
