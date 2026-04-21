Рикардо Патрезе: «Если Ферстаппен захочет сменить команду, то сделает это с легкостью»

Ферстаппену будет рада каждая команда «Ф-1» – считает Патрезе.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе уверен, что у Макса Ферстаппена не возникнет проблем с поиском вариантов для продолжения карьеры, если он решит уйти из «Ред Булл».

«Слухов ходит очень много, но если Макс Ферстаппен захочет сменить команду, то сможет сделать это с легкостью. Каждая команда захочет заполучить такого гонщика. Так что если Макс предпочтет оказаться в «Макларене », то один из их пилотов – вероятно, Оскар Пиастри , – будет вынужден освободить место. Если Макс захочет перейти в «Мерседес», то от своего места, вероятно, придется отказаться Джорджу Расселлу, учитывая то, каковы сейчас позиции Кими Антонелли.

Возможно, место для Ферстаппена найдет даже «Феррари », если Макс захочет туда перейти. На самом деле, сейчас в Маранелло все складывается неплохо, команда довольна новой машиной и надеется продолжить ее развивать, чтобы в итоге снова победить. Но вот если сделать этого не удастся, до за последствия в итоге может заплатить кто-то из гонщиков. Если в руководстве решат, что хотят что-то изменить. И это может означать желание заполучить Ферстаппена.

Однако запустить все эти процессы может только одно – если Ферстаппен действительно решит уйти из «Ред Булл». Это первый кусок мозаики, который должен встать на место, и тогда за ним последуют остальные», – рассказал Патрезе.

