Рикардо Патрезе: «Если Ферстаппен захочет сменить команду, то сделает это с легкостью»

Ферстаппену будет рада каждая команда «Ф-1» – считает Патрезе.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе уверен, что у Макса Ферстаппена не возникнет проблем с поиском вариантов для продолжения карьеры, если он решит уйти из «Ред Булл».

«Слухов ходит очень много, но если Макс Ферстаппен захочет сменить команду, то сможет сделать это с легкостью. Каждая команда захочет заполучить такого гонщика. Так что если Макс предпочтет оказаться в «Макларене», то один из их пилотов – вероятно, Оскар Пиастри, – будет вынужден освободить место. Если Макс захочет перейти в «Мерседес», то от своего места, вероятно, придется отказаться Джорджу Расселлу, учитывая то, каковы сейчас позиции Кими Антонелли.

Возможно, место для Ферстаппена найдет даже «Феррари», если Макс захочет туда перейти. На самом деле, сейчас в Маранелло все складывается неплохо, команда довольна новой машиной и надеется продолжить ее развивать, чтобы в итоге снова победить. Но вот если сделать этого не удастся, до за последствия в итоге может заплатить кто-то из гонщиков. Если в руководстве решат, что хотят что-то изменить. И это может означать желание заполучить Ферстаппена.

Однако запустить все эти процессы может только одно – если Ферстаппен действительно решит уйти из «Ред Булл». Это первый кусок мозаики, который должен встать на место, и тогда за ним последуют остальные», – рассказал Патрезе.

Парадокс Ферстаппена: на самом деле он не нужен «Мерседесу» и другим топ-командам «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Как бы не оказалось, что Ферстапен второй Феттель, гонщик одного удачного для себя регламента и конфигурации машины, в остальном ничем не превосходящий по таланту остальных пилотов
Какого одного? Он чемпионом стал при моторном регламенте, затем взял три титула при другом регламенте. Поэтому, прежде чем что-то предполагать, не мешало бы изучить вопрос.
Читай внимательнее, я сказал одного регламента и стиля конфигурации компоновки машины. На сегодня, вообще нет уверенности, что при равных условиях и машине, кардинально отличающийся от РБ, например в Феррари, Маках или Мерсе он объедет гарантировано Леклера, Хэма или Рассела. Вообще нет уверенности. Может и ошибаюсь
Патрезе: если Ферстаппен захочет сменить команду, то сделает это с лёгкостью - в Формуле-Е много свободных мест.
Не будет макларен выгонять пиастри (или нориса) ради ферстапена, даже если ферстапен сам будет предлагать свои услуги брауну.
Знаешь ты однако что Браун будет делать ))
Патрезе неправ. Всё будет зависить как Макс приспособится к новому регламенту. Сейчас в топовых командах ровный и сильный состав и ни кто не будет его менять только из-за хотелок Макса. Патрезе должен понимать, что старые успехи и заслуги ничего не стоят. Деймона Хиллз выгнали из Уильямса сразу после завоевания титула. А Макс ЭКС-чемпион, и я не уверен, что в этом сезоне он вернёт себе титул.
Патрезе рассуждает в рамках его эпохи. Тогда - да, ради многократного не подвинули бы только равнозначную фигуру. Сейчас...командам важнее их внутренний баланс. Т.е., условно, высадить ради него Рассела или Оскара или Хема или etc, можно, но должны сойтись звёзды по менеджменту, pr и бла-бла-бла
Три раза ха. В мерсе он не нужен. С маках тоже, в Феррари тоже. если только в Астон Мартин возьмут, коли дед решит перчатки на гвоздь повесить.
