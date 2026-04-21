Журналист The Guardian Макрэй: «Менеджеры Норриса не хотели, чтобы я спрашивал о Ферстаппене, Расселле и регламенте»

В The Guardian рассказали об условиях интервью с Норрисом.

Журналист издания The Guardian Дональд Макрэй описал ограничения, с которыми столкнулся в рамках интервью с пилотом «Макларена » Ландо Норрисом .

«За несколько часов до этого мне прислали сообщение: менеджеры Норриса не хотели, чтобы я задавал вопросы о его дружбе и соперничестве с Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом и о новых правилах «Ф-1».

Ранее Норрис говорил, что изменения правил оказались опасными и что мы пришли от лучших машин в истории в «Ф-1» к, вероятно, худшим. Я возразил, сказав, что важно задать Норрису несколько вопросов о ситуации с регламентом.

Когда до конца интервью оставалось 10 минут, я задал вопрос о правилах. Менеджер Норриса не присутствовал лично, но на столе лежал телефон. Внезапно прозвучал бесплотный голос и заявил, что вопросы по этой теме невозможны. Это его единственное замечание за все время интервью.

Я повернулся к Норрису и подчеркнул важность данной проблемы. К нам подошел юный представитель команды менеджеров, чтобы сказать: «Время вышло». Я спросил Норриса, может ли он уделить мне еще обещанные 10 минут. Он смущенно посмотрел и сказал: «Я тут не главный».

Норрис – чемпион мира. Его менеджеры работают на него. Когда я высказался против, он ответил: «Все в порядке. Я с удовольствием отвечу на вопрос».

«Нет», – заявил представитель, находившийся с нами в комнате. Норрис неловко улыбнулся, повторив: «Я тут не главный».

Такое подавление Норриса противоречит его открытому характеру и тому факту, что «Макларен» позволяет ему свободно общаться со СМИ без цензуры каждый гоночный уик-энд», – написал Макрэй.

