Журналист The Guardian Макрэй: «Менеджеры Норриса не хотели, чтобы я спрашивал о Ферстаппене, Расселле и регламенте»

В The Guardian рассказали об условиях интервью с Норрисом.

Журналист издания The Guardian Дональд Макрэй описал ограничения, с которыми столкнулся в рамках интервью с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

«За несколько часов до этого мне прислали сообщение: менеджеры Норриса не хотели, чтобы я задавал вопросы о его дружбе и соперничестве с Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом и о новых правилах «Ф-1».

Ранее Норрис говорил, что изменения правил оказались опасными и что мы пришли от лучших машин в истории в «Ф-1» к, вероятно, худшим. Я возразил, сказав, что важно задать Норрису несколько вопросов о ситуации с регламентом.

Когда до конца интервью оставалось 10 минут, я задал вопрос о правилах. Менеджер Норриса не присутствовал лично, но на столе лежал телефон. Внезапно прозвучал бесплотный голос и заявил, что вопросы по этой теме невозможны. Это его единственное замечание за все время интервью.

Я повернулся к Норрису и подчеркнул важность данной проблемы. К нам подошел юный представитель команды менеджеров, чтобы сказать: «Время вышло». Я спросил Норриса, может ли он уделить мне еще обещанные 10 минут. Он смущенно посмотрел и сказал: «Я тут не главный».

Норрис – чемпион мира. Его менеджеры работают на него. Когда я высказался против, он ответил: «Все в порядке. Я с удовольствием отвечу на вопрос».

«Нет», – заявил представитель, находившийся с нами в комнате. Норрис неловко улыбнулся, повторив: «Я тут не главный».

Такое подавление Норриса противоречит его открытому характеру и тому факту, что «Макларен» позволяет ему свободно общаться со СМИ без цензуры каждый гоночный уик-энд», – написал Макрэй.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Guardian
Попов же недавно сказал, как старательно вокруг Норриса выстраивают медийку. Но поведение менеджеров Норриса - ответственность Норриса.
Хочет идти по пути Хэма и превращаться в светского льва - дело его. Мне больше по душе прямолинейный Макс, у которого тоже медийка сильна, но она не замазывает его реальный образ, а наоборот подчеркивает его личность
Ответ Ondrej
Попов же недавно сказал, как старательно вокруг Норриса выстраивают медийку. Но поведение менеджеров Норриса - ответственность Норриса. Хочет идти по пути Хэма и превращаться в светского льва - дело его. Мне больше по душе прямолинейный Макс, у которого тоже медийка сильна, но она не замазывает его реальный образ, а наоборот подчеркивает его личность
Так он же сказал - я тут не главный. По-моему, это отвечает на все вопросы о личности Ландо, о том, что он не способен сам выстраивать свои отношения с людьми, тем более с СМИ.
Мы любим Ландо, но он просто недостаточно хорош.
Ответ заблокированному пользователю
Так он же сказал - я тут не главный. По-моему, это отвечает на все вопросы о личности Ландо, о том, что он не способен сам выстраивать свои отношения с людьми, тем более с СМИ. Мы любим Ландо, но он просто недостаточно хорош.
Ну вот Макс выстраивает сам, в итоге СМИ полощут его с утра до вечера. Норрис более чувствительный, ему нужна защита. Недостаток ли это? Ну посмотрим с позиций Ландо - можно отрастить броню, занимаясь с психологом как Росберг, но если есть ресурсы нанять первоклассных пиарщиков, почему не делегировать это им, высвобождая больше времени на занятие любимыми делами
что и требовалось доказать, им действительно раздали методички, запрещающие критиковать неработающий регламент. Поэтому у них одинаковые заходы в духе "проблемы есть, но надо дать шанс". Это как разные сми, работающие на одного спонсора, у которых внезапно в одно и то же время выходит материал на одну тему. В очередной раз рофлю с ландо "чемпиона", "я тут не главный" норриса. Он как будто ни одного интервью не может дать чтоб не опозориться.
Говорили, наверное, о погоде...
вот же налетели набрасыватели... А ничего, что интервью было огромным, и Ландо много и откровенно говорил о своих проблемах, успехах, сложностях и способах их решения. И что оно было заранее оговорено, что можно говорить, а что нельзя. Но из всего этого в итоге сделали балаган на основе того, что журналист пренебрег договоренностями и решил попиариться - ну хотя бы так. Но хейтят все равно Норриса. Как всегда.
Не главный, не первый, не чемпион
