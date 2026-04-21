0

Джеймс Воулз: «Без помощи Вольффа я бы не сумел всего этого добиться»

Воулз благодарен Вольффу за помощь в развитии карьеры.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о том, что вряд ли бы добился такого карьерного роста без помощи со стороны босса «Мерседеса» Тото Вольффа.

Воулз проработал в «Мерседесе» более десяти лет, в основном отвечая за стратегию команды по ходу гонок. В 2022 году Воулз принял решение пойти на повышение и в итоге получил место руководителя в «Уильямсе».

«Возвращаясь во времена работы в «Мерседесе» могу сказать, что мне сильно повезло с Тото Вольффом. Он невероятный лидер и замечательная личность. Тото уделил кучу своего времени, тренируя меня и помогая адаптироваться к новой роли. Так что да, без его помощи и поддержки я бы не сумел добиться всего того, к чему я пришел сейчас.

Ведь еще работая в «Мерседесе», я начал постепенно втягиваться в вопросы взаимодействия с пилотами, в работу молодежной системы, начал, пусть и далеко не в полной мере, брать на себя все больше обязанностей, присущих руководителю команды.

При этом у команды был и Тото, и другое руководство. Ближе к концу 2022 годы мы с Тото откровенно все обсудили. И он по-прежнему остается лучшим боссом из всех, у него на счету больше всего наград и трофеев. И при этом он еще не находится в конце своего пути, своей карьеры.

Таким образом, для меня все это означало то, что я либо замедлю свой рост [оставшись в «Мерседесе»], либо уйду в другую команду», – рассказал Воулз.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoДжеймс Воулз
logoУильямс
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
