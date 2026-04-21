Гидо ван дер Гарде: «Поставил бы на то, что Ферстаппен покинет «Ред Булл» даже раньше Ламбьязе»

Ван дер Гарде предполагает скорый уход Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о будущем Макса Ферстаппена.

Ван дер Гарде считает, что после новостей о том, что Джанпьеро Ламбьязе договорился о переходе в «Макларен» по окончании сезона-2027, далее вполне следует ожидать и возможный уход Ферстаппена в другую команду.

«Я бы поставил на то, что Макс покинет «Ред Булл» раньше Ламбьязе. Дела у «Ред Булл» идут не лучшим образом, а Макс хочет быть за рулем машины, на которой сможет выигрывать гонки и титулы. Так что тут все просто. Я также думаю, что Макс сделает следующий шаг и сменит команду после этого сезона.

Что касается перехода Ламбьязе в «Макларен», то для него это отличная возможность. Если ты видишь шанс в будущем дорасти до должности руководителя в такой команде, как «Макларен», за эту возможность нужно хвататься обеими руками», – рассказал ван дер Гарде.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Здесь и ставить ничего не надо.
И Максу, и его фанам - нужно чтобы он побеждал, а не 9-тым был.
Если и не выйдет у Макса сменить команду - ...посмотрим, что Максу интереснее, победы или деньги.
(Хотя конечно - денег у него уже давно в достатке, но посмотрим.)
Пока же я согласен с -
https://autosport.com.ru/f1/103497-ekspert-maks-ferstappen-povtoril-uchast-fettelya
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Для замены Ламбьязе «Ред Булл» взял человека из «Феррари»
47 минут назад
Джолион Палмер: «Насколько характер Риккардо важен с гоночной точки зрения? Это важно для бренда, но если говорить о гонках…»
сегодня, 08:53
Джонни Херберт: «Куда уйдет Ферстаппен, если покинет «Ред Булл»? Все знают, что Вольфф думает о Максе»
сегодня, 07:54
Джордж Расселл: «Обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Чем больше соперников, тем лучше»
вчера, 19:52
Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»
вчера, 19:14
Зак Браун о регламенте: «На старте гибридной эры поднялся такой же шум. Поначалу мы все любим драматизировать»
вчера, 18:41
Джордж Расселл о «Ф-1» 2000-х: «Потрясающий рев мотора, но обгонов не было. Мы отмечаем минусы в настоящем и помним хорошее о прошлом»
вчера, 17:49
Питер Уиндзор: «Если бы «Мерседес» знал, что Маси перепишет правила по ходу Гран-при Абу-Даби-2021, надо было позвать Хэмилтона в боксы»
вчера, 17:13
Джолион Палмер о пиковом Хэмилтоне: «2008-й – Льюис ворвался с невероятной уверенностью. В «Мерседесе» сопротивления было не так много»
вчера, 16:31
Найджел Мэнселл: «Хотелось бы, чтобы пилот был важнее компьютера. Было бы здорово вернуть V10»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Рекомендуем