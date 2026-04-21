Гидо ван дер Гарде: «Поставил бы на то, что Ферстаппен покинет «Ред Булл» даже раньше Ламбьязе»
Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о будущем Макса Ферстаппена.
Ван дер Гарде считает, что после новостей о том, что Джанпьеро Ламбьязе договорился о переходе в «Макларен» по окончании сезона-2027, далее вполне следует ожидать и возможный уход Ферстаппена в другую команду.
«Я бы поставил на то, что Макс покинет «Ред Булл» раньше Ламбьязе. Дела у «Ред Булл» идут не лучшим образом, а Макс хочет быть за рулем машины, на которой сможет выигрывать гонки и титулы. Так что тут все просто. Я также думаю, что Макс сделает следующий шаг и сменит команду после этого сезона.
Что касается перехода Ламбьязе в «Макларен», то для него это отличная возможность. Если ты видишь шанс в будущем дорасти до должности руководителя в такой команде, как «Макларен», за эту возможность нужно хвататься обеими руками», – рассказал ван дер Гарде.
И Максу, и его фанам - нужно чтобы он побеждал, а не 9-тым был.
Если и не выйдет у Макса сменить команду - ...посмотрим, что Максу интереснее, победы или деньги.
(Хотя конечно - денег у него уже давно в достатке, но посмотрим.)
Пока же я согласен с -
