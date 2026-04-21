Гидо ван дер Гарде: «Поставил бы на то, что Ферстаппен покинет «Ред Булл» даже раньше Ламбьязе»

Ван дер Гарде предполагает скорый уход Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о будущем Макса Ферстаппена .

Ван дер Гарде считает, что после новостей о том, что Джанпьеро Ламбьязе договорился о переходе в «Макларен» по окончании сезона-2027, далее вполне следует ожидать и возможный уход Ферстаппена в другую команду.

«Я бы поставил на то, что Макс покинет «Ред Булл» раньше Ламбьязе. Дела у «Ред Булл» идут не лучшим образом, а Макс хочет быть за рулем машины, на которой сможет выигрывать гонки и титулы. Так что тут все просто. Я также думаю, что Макс сделает следующий шаг и сменит команду после этого сезона.

Что касается перехода Ламбьязе в «Макларен», то для него это отличная возможность. Если ты видишь шанс в будущем дорасти до должности руководителя в такой команде, как «Макларен », за эту возможность нужно хвататься обеими руками», – рассказал ван дер Гарде.

