  • Джеймс Хинчклифф об уходе персонала из «Ред Булл»: «Сложившаяся ситуация является серьезной проверкой для Мекьеса»
Эксперт F1TV и бывший пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф рассказал о том, что с интересом будет следить за действиями Лорана Мекьеса на посту руководителя «Ред Булл».

За последний год «Ред Булл» покинуло сразу несколько ключевых руководителей и сотрудников -последним стал Джанпьеро Ламбьязе. Гоночный инженер Ферстаппена должен доработать свой контракт до конца 2027, после чего перейдет в «Макларен» на должность гоночного директора.

В то же время «Ред Булл» пока не удалось найти подходящих замен для ушедших руководителей.

«На мой взгляд, сложившаяся ситуация действительно является серьезной проверкой способности Мекьеса вывести команду на новый уровень. У них есть необходимые средства и знания.

Ведь вы должны выстраивать работу команды, в которой более тысячи сотрудников, а не один-два человека. Хотя в данном случае проблема в том, что речь идет об уходе 5-6 высокопоставленных руководителей. Это неизбежно создает дыру в структуре управления.

И вот тут мы подходим к определяющему для Мекьеса моменту в работе с этой командой. Какие шаги он предпримет? Как он позиционирует команду и что намерен делать, чтобы постараться вернуть «Ред Булл» на уровень прежних успехов?» – рассказал Хинчклифф.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Эксперт Хинчклифф серьезно считает Мекьеса лицом принимающим решения, а не марионеткой в руках вышестоящего руководства?
Лоран Мекьес - теперь вынужден искать/набирать других людей.
В нынешней ситуации - это очень непросто.
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Для замены Ламбьязе «Ред Булл» взял человека из «Феррари»
47 минут назад
Джолион Палмер: «Насколько характер Риккардо важен с гоночной точки зрения? Это важно для бренда, но если говорить о гонках…»
сегодня, 08:53
Джонни Херберт: «Куда уйдет Ферстаппен, если покинет «Ред Булл»? Все знают, что Вольфф думает о Максе»
сегодня, 07:54
Джордж Расселл: «Обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Чем больше соперников, тем лучше»
вчера, 19:52
Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»
вчера, 19:14
Зак Браун о регламенте: «На старте гибридной эры поднялся такой же шум. Поначалу мы все любим драматизировать»
вчера, 18:41
Джордж Расселл о «Ф-1» 2000-х: «Потрясающий рев мотора, но обгонов не было. Мы отмечаем минусы в настоящем и помним хорошее о прошлом»
вчера, 17:49
Питер Уиндзор: «Если бы «Мерседес» знал, что Маси перепишет правила по ходу Гран-при Абу-Даби-2021, надо было позвать Хэмилтона в боксы»
вчера, 17:13
Джолион Палмер о пиковом Хэмилтоне: «2008-й – Льюис ворвался с невероятной уверенностью. В «Мерседесе» сопротивления было не так много»
вчера, 16:31
Найджел Мэнселл: «Хотелось бы, чтобы пилот был важнее компьютера. Было бы здорово вернуть V10»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Рекомендуем