Джеймс Хинчклифф об уходе персонала из «Ред Булл»: «Сложившаяся ситуация является серьезной проверкой для Мекьеса»

Хинчклифф ждет от Мекьеса преодоления кризиса в «Ред Булл».

Эксперт F1TV и бывший пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф рассказал о том, что с интересом будет следить за действиями Лорана Мекьеса на посту руководителя «Ред Булл».

За последний год «Ред Булл» покинуло сразу несколько ключевых руководителей и сотрудников -последним стал Джанпьеро Ламбьязе. Гоночный инженер Ферстаппена должен доработать свой контракт до конца 2027, после чего перейдет в «Макларен» на должность гоночного директора.

В то же время «Ред Булл» пока не удалось найти подходящих замен для ушедших руководителей.

«На мой взгляд, сложившаяся ситуация действительно является серьезной проверкой способности Мекьеса вывести команду на новый уровень. У них есть необходимые средства и знания.

Ведь вы должны выстраивать работу команды, в которой более тысячи сотрудников, а не один-два человека. Хотя в данном случае проблема в том, что речь идет об уходе 5-6 высокопоставленных руководителей. Это неизбежно создает дыру в структуре управления.

И вот тут мы подходим к определяющему для Мекьеса моменту в работе с этой командой. Какие шаги он предпримет? Как он позиционирует команду и что намерен делать, чтобы постараться вернуть «Ред Булл» на уровень прежних успехов?» – рассказал Хинчклифф.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?