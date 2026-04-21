Лиам Лоусон об апрельском перерыве в «Ф-1»: «У меня есть трасса для мотокросса, поэтому я много гонял»

Лоусон рассказал, как проводит месячный перерыв в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » прокомментировал то, как для него проходит апрельский перерыв.

«Все хорошо. Честно говоря, я провел в Новой Зеландии больше недели. Мне пришлось оформить новый паспорт. Все прошло хорошо, теперь я могу путешествовать до конца сезона, что замечательно. Страницы в паспорте заполняются довольно быстро, так что это уже второй раз, когда мне приходится этим заниматься.

Я много времени проводил с семьей. Я вижусь с родными не так часто. Еще я тренировался. У меня там есть трасса для мотокросса, поэтому я много гонял. Вышло расслабляюще, очень освежающе – приятно немного побыть дома.

Но, очевидно, во время перерыва есть моменты, которые мы используем для подготовки к этапу в Майами. Многие команды привезут обновления – и мы будем готовы к этому. Поэтому в ближайшую неделю я планирую провести много времени в Европе – в Фаэнце и в Великобритании, чтобы поработать в симуляторе», – сказал Лоусон.

