  • Дженсон Баттон: «Ферстаппен – не тот человек, который добровольно решится взять годичный перерыв от «Формулы-1»
Дженсон Баттон: «Ферстаппен – не тот человек, который добровольно решится взять годичный перерыв от «Формулы-1»

Баттон не верит в уход Ферстаппена из «Ф-1» даже на время.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон сомневается в том, что Макс Ферстаппен решится взять годичный перерыв от выступлений в «Ф-1» в связи с недовольством из-за того, как работают новые болиды.

«Мне кажется, что Ферстаппен – не тот человек, который добровольно решится взять перерыв от «Формулы-1». Он либо гоняется, либо нет. И если он решит прекратить выступать в гонка и заняться чем-то другим – это тоже вполне нормально.

Полагаю, что это будет для него «последний отрезок карьеры» в «Формуле-1». Не думаю, что он решится взять годичный перерыв, а потом вернется в «Ф-1». Вряд ли тот Макс, которого мы знаем, так поступит.

При этом всего за пару недель до объявления о переходе Ламбьязе в «Макларен» Ферстаппен на публике заявлял, что не может себе представить, как будет гоняться без Ламбьязе. Хотя в этом случае речь идет о переходе, который случится только в 2028 году, вперед еще два сезона. Так что посмотрим.

Однако здорово то, что в ближайшие два года на рынке пилотов могут произойти весьма волнительные события. Ну а Макс вполне логично находится в центре внимания – ведь сейчас он выступает за рулем болида, который в данный момент не слишком быстр. Мы привыкли, что «Ред Булл» и Ферстаппен всегда находятся в числе лидеров, а сейчас это не так», – рассказал Баттон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
