Жаки Икс о новой «Ф-1»: «Мое мнение не имеет значения. Важна реакция зрителей»

Жаки Икс высказался о новом регламенте «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал дискуссию вокруг новых правил чемпионата.

«Что касается «Ф-1», мы не должны совершать ошибку, сравнивая «Ф-1» из прошлого и настоящего. Мое мнение не имеет значения. Важно то, как реагируют зрители.

Следят ли люди за «Ф-1» и насколько активно они следят за серией – вот что важно. Аудитория – ключевой элемент. Если «Ф-1» сохраняет высокий уровень внимания и увеличивает долю на рынке, то это хорошо. Без зрителей ничего не получится. Но если они на месте, то все в порядке.

В мое время у нас было всего четыре параметра на приборной панели. Та эпоха отличается от нынешней. Сейчас пилотам нужно о многом думать. Но ключ к успеху автоспорта – это зрители.

Нужно прислушиваться к мнению людей. Но, мне кажется, людям без разницы, что находится под капотом. Важна борьба на трассе. Хорошая ли это борьба, зрелищная ли она – вот что имеет значение. Мы никогда не видели такой большой аудитории», – отметил Икс.

ТВ-рейтинги новой «Ф-1» валятся везде, кроме Италии? Разбираемся

