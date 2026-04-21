Бывший менеджер Шумахера Вебер об интервью Жана Тодта: «У меня нет слов. Зачем ему такое говорить?»
Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера, недоволен высказываниями экс-руководителя «Феррари» Жана Тодта.
В недавнем интервью Тодт отметил, что Шумахер «терял над собой контроль», из-за чего упустил два титула – в частности, Жан обратил внимание на инциденты в Хересе в 1997-м и в Монако в 2006-м.
«У меня нет слов. Зачем ему такое говорить? Особенно если учитывать сложную ситуацию Михаэля. Любой, кто его знает, в курсе, что здесь не было никакого злого умысла. Маневры были суровыми, но необходимыми для обороны позиции и дальнейшей борьбы за потенциальный титул.
Мы видели куда более жесткие маневры в чемпионате мира – просто подумайте о [Айртоне] Сенне и [Алене] Просте. Что бы было, если бы семикратный чемпион не совершал ошибки? Прошло много времени, и все это уже было тщательно проанализировано. Возможно, Тодт хочет оправдаться задним числом?» – сказал Вебер.
Жан Тодт: «Шумахер терял контроль над собой. И потому упустил два титула»
Любой нейтральный зритель, скажет что умысел в 1997м был.
И на что тут Вебер так обиделся. Это было? Было! Факт? Факт!
Причём - сначала это был Ален (по "профессорски" втихую).
А на следующий год - Айртон прямо/открыто это сказал.
(Причём и в этом году, Ален тоже пытался "бороться" - на старте, поул-позицию Айртона сдвинули на грязную сторону.)
Т.ч. да Вилли Вебер - только пытается оправдать своего бывшего работодателя.