  • Бывший менеджер Шумахера Вебер об интервью Жана Тодта: «У меня нет слов. Зачем ему такое говорить?»
9

Экс-менеджер Шумахера отреагировал на слова Тодта.

Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера, недоволен высказываниями экс-руководителя «Феррари» Жана Тодта.

В недавнем интервью Тодт отметил, что Шумахер «терял над собой контроль», из-за чего упустил два титула – в частности, Жан обратил внимание на инциденты в Хересе в 1997-м и в Монако в 2006-м.

«У меня нет слов. Зачем ему такое говорить? Особенно если учитывать сложную ситуацию Михаэля. Любой, кто его знает, в курсе, что здесь не было никакого злого умысла. Маневры были суровыми, но необходимыми для обороны позиции и дальнейшей борьбы за потенциальный титул.

Мы видели куда более жесткие маневры в чемпионате мира – просто подумайте о [Айртоне] Сенне и [Алене] Просте. Что бы было, если бы семикратный чемпион не совершал ошибки? Прошло много времени, и все это уже было тщательно проанализировано. Возможно, Тодт хочет оправдаться задним числом?» – сказал Вебер.   

Жан Тодт: «Шумахер терял контроль над собой. И потому упустил два титула»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Вилли Вебер
Любой, кто его знает, в курсе, что здесь не было никакого злого умысла...
Любой нейтральный зритель, скажет что умысел в 1997м был.
Ответ 37old
Нейтральный пройдет мимо и ничего не скажет…
Ответ 37old
Да в 2006м он был еще более явный этот умысел что в 1997м. Это первый раз Шумми простили когда он Хилла выносил в Аделаиде если не ошибаюсь. А с Вильневым захотел уже повторить трюк.
И на что тут Вебер так обиделся. Это было? Было! Факт? Факт!
Что такого страшного сказал Тодт? Просто констатировал факты. Да, иногда бывает потеря контроля. В прошлом году Максим въехал в Жорика и возможно просрал титул этим манёвром. А что касается Сенны и Проста, то если Вебер про Сузуку, то там они вроде еще до этих гонок говорили, что никто никому не уступит и гонка закончится в первом, либо последнем повороте. Так и происходило.
Ответ Анатолий Зубков
Сузука (Айртон и Ален) - это была прямая борьба на уничтожение соперника.
Причём - сначала это был Ален (по "профессорски" втихую).
А на следующий год - Айртон прямо/открыто это сказал.
(Причём и в этом году, Ален тоже пытался "бороться" - на старте, поул-позицию Айртона сдвинули на грязную сторону.)
Т.ч. да Вилли Вебер - только пытается оправдать своего бывшего работодателя.
Ответ Анатолий Зубков
Это у кого такое погоняло - Жорик?
