Бывший менеджер Шумахера Вебер об интервью Жана Тодта: «У меня нет слов. Зачем ему такое говорить?»

Экс-менеджер Шумахера отреагировал на слова Тодта.

Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера , недоволен высказываниями экс-руководителя «Феррари » Жана Тодта .

В недавнем интервью Тодт отметил, что Шумахер «терял над собой контроль», из-за чего упустил два титула – в частности, Жан обратил внимание на инциденты в Хересе в 1997-м и в Монако в 2006-м.

«У меня нет слов. Зачем ему такое говорить? Особенно если учитывать сложную ситуацию Михаэля. Любой, кто его знает, в курсе, что здесь не было никакого злого умысла. Маневры были суровыми, но необходимыми для обороны позиции и дальнейшей борьбы за потенциальный титул.

Мы видели куда более жесткие маневры в чемпионате мира – просто подумайте о [Айртоне] Сенне и [Алене] Просте. Что бы было, если бы семикратный чемпион не совершал ошибки? Прошло много времени, и все это уже было тщательно проанализировано. Возможно, Тодт хочет оправдаться задним числом?» – сказал Вебер.

