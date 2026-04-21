Итальянская налоговая служба проверит соблюдение местных законов пилотами и командами «Ф-1»

В Италии проверят уплату налогов пилотами «Ф-1», сообщают в СМИ.

Как сообщает RacingNews365 со ссылкой на болонскую газету Il Resto del Carlino, несколько дней назад болонское отделение Итальянской финансовой гвардии начало расследование в отношении команд и пилотов «Формулы-1».

В частности, изучается, были ли уплачены налоги с доходов, полученных в рамках соревнований, проводившихся на территории Италии. Согласно итальянскому налоговому законодательству, иностранные спортсмены, участвующие в спортивных мероприятиях на территории Италии, должны заплатить налог с полученного дохода – однако на практике в данном вопросе была обнаружена непоследовательность.

RacingNews365 подтверждает информацию о начале расследования в отношении всех действующих и бывших пилотов «Ф-1», несмотря на то что ранее ни от гонщиков, ни от команд не запрашивались никакие данные.

Отмечается, что налоговая служба направила пилотам письмо с просьбой подать налоговые декларации за 2025 налоговый год и связаться с властями лично или через представителя для обсуждения дальнейших шагов.

Источники издания также подчеркивают, что итальянцы собираются задним числом привлечь к ответственности персонал «Формулы-1». Там, где это возможно с юридической точки зрения, служба хочет взыскать неуплаченные налоги за несколько лет.

Если сумма неуплаченных налогов превысит 50 000 евро, это будет считаться уголовным преступлением для физических лиц. Также в таком случае возникнут существенные штрафы.

За последние годы «Ф-1» выступала на трех автодромах в Италии – в Монце, в Имоле и в Муджелло (в 2020-м). Сообщается, что Счетная палата распорядилась провести расследования во всех трех провинциях. Финансовая гвардия уже начала процесс.

