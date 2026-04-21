Многократный чемпион по картингу Трависанутто об успехах Орлова: «Таким детям нужно давать как минимум шанс»
Трехкратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто отреагировал на очередную победу Максима Орлова в Евросерии WSK.
Орлов выиграл прошедший недавно второй этап чемпионата в классе KZ2 и закрепил лидерство в личном зачете – оторвавшись от ближайшего преследователя Диона ван Вервена на 40 очков.
«Мне бы хотелось, чтобы причина, по которой у Макса нет серьезной поддержки для дальнейшего продвижения карьеры, заключалась в том, что люди просто совершенно не знают о существовании KZ, а не в его паспорте.
Он с 15 лет является образцом в этом классе. Будучи его напарником, я был впечатлен его чистой скоростью.
Если мы хотим, чтобы этот спорт был настолько справедливым, насколько это возможно, то таким детям нужно давать как минимум один шанс», – заявил Трависанутто.
У России уже три чемпиона мира и Европы по картингу. Призеров вообще 13 – почему они не доезжают до вершин?