Многократный чемпион по картингу Трависанутто об успехах Орлова: «Таким детям нужно давать как минимум шанс»

Чемпион по картингу поддержал российского гонщика.

Трехкратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто отреагировал на очередную победу Максима Орлова в Евросерии WSK.

Орлов выиграл прошедший недавно второй этап чемпионата в классе KZ2 и закрепил лидерство в личном зачете – оторвавшись от ближайшего преследователя Диона ван Вервена на 40 очков.

«Мне бы хотелось, чтобы причина, по которой у Макса нет серьезной поддержки для дальнейшего продвижения карьеры, заключалась в том, что люди просто совершенно не знают о существовании KZ, а не в его паспорте.

Он с 15 лет является образцом в этом классе. Будучи его напарником, я был впечатлен его чистой скоростью.

Если мы хотим, чтобы этот спорт был настолько справедливым, насколько это возможно, то таким детям нужно давать как минимум один шанс», – заявил Трависанутто.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Лоренцо Трависанутто
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
