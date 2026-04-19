Экипаж Ферстаппена занял 5-е место в квалификации к NLS5

Команда Ферстаппена стартует с 5-й позиции на пятом этапе NLS.

Макс Ферстаппен и его напарник Лукас Ауэр из команды «Винвард» (выступают на «Мерседесе » AMG GT 3) квалифицировались на 5-й позиции в рамках пятого этапа Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг»).

Заезд начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что NLS5 – вторая квалификационная гонка перед «24 часами Нюрбургринга», что считается репетицией марафона.

