  Кими Антонелли о запрете трюка «Мерседеса» с мотором: «Это небезопасно. Приятно знать, что больше с таким не столкнусь»
Кими Антонелли о запрете трюка «Мерседеса» с мотором: «Это небезопасно. Приятно знать, что больше с таким не столкнусь»

Антонелли поддержал запрет особого использования мотора.

Пилот «Мерседеса» прокомментировал решение ФИА запретить особый подход к использованию MGU-K, который команда тестировала в практиках в режиме квалификационного круга.  

За счет системы аварийного сброса энергии модуль терял мощность резко, а не постепенно – этот эффект применялся в самом конце круга, прямо перед финишной чертой, и в теории должен был позволить отыграть некоторое время.

Трюк использовался в самом конце круга, поскольку после аварийного сброса следует режим 60-секундного охлаждения, когда модуль отключается полностью, в результате чего скорость болида заметно снижается – что уже не так важно на круге возвращения в боксы или на круге охлаждения.

Тем не менее падение скорости оказалось слишком сильным, что могло привести к опасным ситуациям – это и послужило поводом для запрета.

«Конечно, мы стараемся выжать максимум из каждой возможности. Но это может сопровождаться некоторыми проблемами или неожиданными ситуациями. Я знал, что подобное может произойти, но не сталкивался с этим вплоть до этапов в Мельбурне и Сузуке.

Очевидно, прежде всего, это небезопасно – особенно на «Сузуке». В «эсках» я был легкой мишенью – и нужно учитывать, что трасса не особо широкая, места там немного. Было очень напряженно, потому что я ничего не мог сделать, машина ни на что не реагировала. И я просто очень медленно катился по трассе. Очень сильный стресс.

Приятно знать, что больше мы с таким не столкнемся. Кроме того, в квалификации подобное может привести к блокировке соперника – и тогда ты получишь штраф. А это нежелательно. Конечно, из-за этого мы не сможем отыграть пару сотых секунды – то есть очень малое количество времени – но, по крайней мере, теперь есть уверенность, что ничего опасного не произойдет», – сказал Антонелли.

ФИА запретила трюк «Мерседеса» и «Ред Булл» с MGU-K
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
Что я сейчас прочитал? Во что превратилась формула 1?
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Бей своих, чтобы чужие боялись
За такие слова получит от Тото атата по самое не хочу))
