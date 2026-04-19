Шарль Леклер: «Могу побороться за титул. Верю в «Феррари»

Леклер оценил положение «Феррари» в сезоне-2026.

Пилот «Феррари» доволен развитием команды и ее результатами в начале текущего сезона.

«Думаю, мы добились хорошего прогресса в работе над болидом. У нас хорошая машина. Мне она нравится. Команда работает над обновлениями, инженеры отлично справляются, да и мне нравится управлять этим болидом.

Мне кажется, у нас есть потенциал, чтобы быть конкурентоспособными. Этот болид позволяет мне проявить себя. У меня есть темп, это моя чистая скорость, нужно использовать возможности по полной. Нужно быть стабильным, не ошибаться – и если я справлюсь, то смогу принять активное участие в борьбе.

Чемпионат длинный, многое меняется. Меняются стратегии, удача. Поэтому важно сконцентрироваться на том, что ты можешь контролировать – то есть на своем темпе и стабильности. Если ты стабилен, то в конце концов сможешь оказаться впереди всех. Именно это я и пытаюсь сделать.

И я чувствую, что хорошо работаю со своим инженером, мы на одной волне, мы очень хорошо понимаем друг друга – а это ключевой момент.

Что же касается машины, то всегда можно добиться еще большего в каждой области. Но уже сейчас болид конкурентоспособен.

Я доволен. Я очень доволен тем, как идут дела. Конечно, основное внимание уделяется чемпионату. Мы должны зарабатывать очки, быть стабильными и пытаться оказаться впереди. Такова цель.

Могу ли я побороться за титул? Да, думаю, могу. Мне кажется, если у нас будет темп, если будет подходящая машина и мы хорошо справимся, то да, мы сможем побороться за чемпионство. Я настроен оптимистично. У нас есть необходимые средства. Я правда верю в команду. Если будем работать вместе, то сможем достичь очень хороших результатов. Именно это моя цель», – сказал Леклер.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
