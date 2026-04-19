Макс Ферстаппен о гибели гонщика Миеттинена на «Нордшляйфе»: «Шокирован произошедшим…»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опубликовал в соцсетях реакцию на гибель гонщика Юха Миеттинена.
Миеттинен скончался в результате серьезной аварии на четвертом этапе NLS.
«Шокирован произошедшим… Мы все любим автоспорт, но такие моменты служат напоминанием о том, насколько это может быть опасно.
Выражаю свои искренние соболезнования семье Юха и его близким», – написал Ферстаппен.
Финский гонщик Юха Миеттинен скончался после аварии в гонке NLS4 на «Нюрбургринге» – заезд отменен
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Макса Ферстаппена
Что в некоторых сериях разные классы между собой гоняют, видимо не слышал.