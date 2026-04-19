Макс Ферстаппен о гибели гонщика Миеттинена на «Нордшляйфе»: «Шокирован произошедшим…»

Ферстаппен отреагировал на гибель пилота на «Нюрбургринге».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен опубликовал в соцсетях реакцию на гибель гонщика Юха Миеттинена.

Миеттинен скончался в результате серьезной аварии на четвертом этапе NLS.

«Шокирован произошедшим… Мы все любим автоспорт, но такие моменты служат напоминанием о том, насколько это может быть опасно.

Выражаю свои искренние соболезнования семье Юха и его близким», – написал Ферстаппен.

Финский гонщик Юха Миеттинен скончался после аварии в гонке NLS4 на «Нюрбургринге» – заезд отменен

