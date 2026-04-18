Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»
Бывший гоночный директор ФИА и «Формулы-1» Нильс Виттих считает, что руководство чемпионата поступило несправедливо, решив фактически уволить Майкла Маси после Гран-при Абу-Даби 2021 года, на котором определился чемпион того сезона.
Виттих считает, что в своих действиях Маси действовал в рамках правил и не превышал своих полномочий, когда в чрезвычайных обстоятельствах дал команду 5 круговым машинам обогнать пелотон и тем самым повысил шансы Макса Ферстаппена совершить решающий обгон в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.
«С моей точки зрения Майкл не сделал ничего плохого. Регламент не так уж строго ограничивает и определяет все действия [гоночного директора ФИА]. И Майкл действовал в пределах своих полномочий. У него была определенная свобода действий в отношении того, как поступить с машиной безопасности.
Есть один ключевой фактор, с которым на всех совещаниях были согласны и команды, и ФИА, и «Формула-1» – что гонки, по возможности, должны финишировать при «зеленых флагах». Никто не хочет смотреть за гонкой, которая заканчивается за машиной безопасности.
На Гран-при Абу-Даби ситуация была такова, что проигравшие были бы в случае абсолютно любого вмешательства. Можно было остановить гонку красными флагами – однако для этого по регламенту требуется наличие определенных условий. Вроде наличия опасностей для персонала и участников или заблокированной трассы. В этом случае таких условий не было. Так что варианта остановить гонку красными флагами не было.
Затем идет вопрос с круговыми. Изначально Маси сказал, что отстающим не дадут возможности вернуться в один круг с лидерами. Но затем все же разрешил это сделать, модифицировав процедуру и не став выжидать еще один круг, чтобы дать рестарт. И вот тут Маси действовал в рамках полномочий гоночного директора на тот момент.
Он фактически сделал то, с чем до этого согласились все стороны – создал возможность проехать последний круг в условиях гонки. И мы получили весьма зрелищный финиш, решающий обгон, победителя и проигравшего. И все легко могло сложиться наоборот [в отношении Ферстаппена и Хэмилтона]. Это спорт.
Позднее появление машины безопасности – это всегда спорная ситуация. И болельщикам не нравится, когда подобное событие решает исход гонки. Но так происходит везде. Будь то первый круг или последний. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это тоже часть спорта.
Та гонка в Абу-Даби до аварии Латифи складывалась не слишком интересным образом. Если бы не та авария, все бы закончилось очевидным образом, скучным. Но из-за инцидента и последующего вмешательства все этот внезапно оказало решающее влияние, и расстроило конкретную группу болельщиков.
Люди потом говорили, что «вы могли остановить гонку красными флагами, сделать то или это». Да, могли. Но тогда то решение было бы непоследовательным в сравнении с предыдущими подобными ситуациями. А последовательность решений – это ключевой момент.
В начале 2022 года на встрече с командами я напрямую спросил у них: «Вы хотите, чтобы мы останавливали гонки красными флагами после любого инцидента?» Они ответили, что нет. «Хотите ли вы другие правила для финальной гонки сезона?» Снова нет. Судьба чемпионата не решается в одной гонке. Очки, отыгранные или проигранные на более ранних стадиях сезона важны не меньше. И у Хэмилтона, и у Ферстаппена были все шансы на то, чтобы раньше обеспечить себе титул.
В итоге же получилось, что по результатам расследований событий на Гран-при Абу-Даби 2021 года они пришли к заключению, что Майкл Маси должен уйти. По сути, в его лице они нашли козла отпущения. Но что действительно расстроило – и меня, и многих моих коллег, – так это отсутствие поддержки в адрес Майкла со стороны ФИА. И вот это действительно неправильно. Потому что мы все понимаем, под каким давлением ты можешь оказаться в подобной экстремальной ситуации.
В прошлом, при Чарли Уайтинге, его всегда поддерживало руководство ФИА – в частности Макс Мосли. Сейчас мы подобной поддержки не видим. И это одна из причин, по которой я сам больше не работают гоночным директором «Формулы-1». Мы не видим нормальных обсуждений прошедших событий, не видим поддержки своих сотрудников. И вот это самый печальный вывод во всем этом», – рассказал Виттих.
И здесь Маси поступил предельно честно: он дал высокую, но не 100%-ную вероятность Тапку обогнать Луиску (при 2х кругах и более это была бы не вероятность, а халявный полное), а Луиске - ненулевую вероятность отстоять позицию (при 2х кругах шансов было ноль, а при одном - Тапок мог ошибиться, перетормозить, вылететь и т.д.).
Маси как настоящий судья, сделал выбор в пользу зрителей. К сожалению, у него не было ни авторитета, ни характера небезызвестного Пьерлуиджи Коллины.
Судья не должен балансировать “вероятности ради зрелища”, его задача - следовать правилам)
он выбрал "не стандартно"
а вообще, старина Маси был хорошим человеком и добрячком, но для такой должности нужны другие качества
Ферстаппену позволено выдавливать.
это как в футболе, захочет поставить пенальти- поставит, не захочет - скажет, что рука была в естествественном положении
захотел бы Маси сделать ресстарт , дав круговым обогнать лидеров - сделал бы , не захотел - устроил то, что устроил
Нарушение процедуры «разлаппинга» (unlapping)
По правилам, есть два варианта:
* либо всем круговым разрешают обогнать сейфти-кар,
* либо никому.
Что сделал Масси:
* разрешил обогнать только машинам между Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен,
* остальные круговые остались на местах. Нарушение правила о дополнительном круге после разлаппинга
Согласно регламенту (статья 48.12):
* после того как круговые обогнали сейфти-кар,
гонка должна возобновляться только на следующем круге.
Что сделал Масси:
* сразу же убрал сейфти-кар в тот же круг,
* устроил «финальный круг» между лидерами.
* либо всем круговым разрешают обогнать сейфти-кар,
* либо никому. "
Нет в правилах такого. Я читал регламент в оригинале.
" Согласно регламенту (статья 48.12):
* после того как круговые обогнали сейфти-кар,
гонка должна возобновляться только на следующем круге."
Посмотри пункт 15.3. В нем говорится что гоночный директор может убрать ск когда захочет.
Ферстаппен меняет резину - берёт титул.
Хэмильтон меняет, а Ферстаппен не меняет - Ферстаппен берёт титул, ибо просто идёт на столкновение и титул в его руках.
Странно да?
Так что Маси для болельщиков сделал только одно - Изгадил гонку, затащив за уши Ферстаппена на титул.