Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»

Виттих выступил в защиту бывшего гоночного директора «Ф-1» Маси.

Бывший гоночный директор ФИА и «Формулы-1» Нильс Виттих считает, что руководство чемпионата поступило несправедливо, решив фактически уволить Майкла Маси после Гран-при Абу-Даби 2021 года, на котором определился чемпион того сезона.

Виттих считает, что в своих действиях Маси действовал в рамках правил и не превышал своих полномочий, когда в чрезвычайных обстоятельствах дал команду 5 круговым машинам обогнать пелотон и тем самым повысил шансы Макса Ферстаппена совершить решающий обгон в борьбе с Льюисом Хэмилтоном .

«С моей точки зрения Майкл не сделал ничего плохого. Регламент не так уж строго ограничивает и определяет все действия [гоночного директора ФИА]. И Майкл действовал в пределах своих полномочий. У него была определенная свобода действий в отношении того, как поступить с машиной безопасности.

Есть один ключевой фактор, с которым на всех совещаниях были согласны и команды, и ФИА, и «Формула-1 » – что гонки, по возможности, должны финишировать при «зеленых флагах». Никто не хочет смотреть за гонкой, которая заканчивается за машиной безопасности.

На Гран-при Абу-Даби ситуация была такова, что проигравшие были бы в случае абсолютно любого вмешательства. Можно было остановить гонку красными флагами – однако для этого по регламенту требуется наличие определенных условий. Вроде наличия опасностей для персонала и участников или заблокированной трассы. В этом случае таких условий не было. Так что варианта остановить гонку красными флагами не было.

Затем идет вопрос с круговыми. Изначально Маси сказал, что отстающим не дадут возможности вернуться в один круг с лидерами. Но затем все же разрешил это сделать, модифицировав процедуру и не став выжидать еще один круг, чтобы дать рестарт. И вот тут Маси действовал в рамках полномочий гоночного директора на тот момент.

Он фактически сделал то, с чем до этого согласились все стороны – создал возможность проехать последний круг в условиях гонки. И мы получили весьма зрелищный финиш, решающий обгон, победителя и проигравшего. И все легко могло сложиться наоборот [в отношении Ферстаппена и Хэмилтона]. Это спорт.

Позднее появление машины безопасности – это всегда спорная ситуация. И болельщикам не нравится, когда подобное событие решает исход гонки. Но так происходит везде. Будь то первый круг или последний. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это тоже часть спорта.

Та гонка в Абу-Даби до аварии Латифи складывалась не слишком интересным образом. Если бы не та авария, все бы закончилось очевидным образом, скучным. Но из-за инцидента и последующего вмешательства все этот внезапно оказало решающее влияние, и расстроило конкретную группу болельщиков.

Люди потом говорили, что «вы могли остановить гонку красными флагами, сделать то или это». Да, могли. Но тогда то решение было бы непоследовательным в сравнении с предыдущими подобными ситуациями. А последовательность решений – это ключевой момент.

В начале 2022 года на встрече с командами я напрямую спросил у них: «Вы хотите, чтобы мы останавливали гонки красными флагами после любого инцидента?» Они ответили, что нет. «Хотите ли вы другие правила для финальной гонки сезона?» Снова нет. Судьба чемпионата не решается в одной гонке. Очки, отыгранные или проигранные на более ранних стадиях сезона важны не меньше. И у Хэмилтона, и у Ферстаппена были все шансы на то, чтобы раньше обеспечить себе титул.

В итоге же получилось, что по результатам расследований событий на Гран-при Абу-Даби 2021 года они пришли к заключению, что Майкл Маси должен уйти. По сути, в его лице они нашли козла отпущения. Но что действительно расстроило – и меня, и многих моих коллег, – так это отсутствие поддержки в адрес Майкла со стороны ФИА. И вот это действительно неправильно. Потому что мы все понимаем, под каким давлением ты можешь оказаться в подобной экстремальной ситуации.

В прошлом, при Чарли Уайтинге, его всегда поддерживало руководство ФИА – в частности Макс Мосли. Сейчас мы подобной поддержки не видим. И это одна из причин, по которой я сам больше не работают гоночным директором «Формулы-1». Мы не видим нормальных обсуждений прошедших событий, не видим поддержки своих сотрудников. И вот это самый печальный вывод во всем этом», – рассказал Виттих.

