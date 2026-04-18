  Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»
Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»

Бывший гоночный директор ФИА и «Формулы-1» Нильс Виттих считает, что руководство чемпионата поступило несправедливо, решив фактически уволить Майкла Маси после Гран-при Абу-Даби 2021 года, на котором определился чемпион того сезона.

Виттих считает, что в своих действиях Маси действовал в рамках правил и не превышал своих полномочий, когда в чрезвычайных обстоятельствах дал команду 5 круговым машинам обогнать пелотон и тем самым повысил шансы Макса Ферстаппена совершить решающий обгон в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.

«С моей точки зрения Майкл не сделал ничего плохого. Регламент не так уж строго ограничивает и определяет все действия [гоночного директора ФИА]. И Майкл действовал в пределах своих полномочий. У него была определенная свобода действий в отношении того, как поступить с машиной безопасности.

Есть один ключевой фактор, с которым на всех совещаниях были согласны и команды, и ФИА, и «Формула-1» – что гонки, по возможности, должны финишировать при «зеленых флагах». Никто не хочет смотреть за гонкой, которая заканчивается за машиной безопасности.

На Гран-при Абу-Даби ситуация была такова, что проигравшие были бы в случае абсолютно любого вмешательства. Можно было остановить гонку красными флагами – однако для этого по регламенту требуется наличие определенных условий. Вроде наличия опасностей для персонала и участников или заблокированной трассы. В этом случае таких условий не было. Так что варианта остановить гонку красными флагами не было.

Затем идет вопрос с круговыми. Изначально Маси сказал, что отстающим не дадут возможности вернуться в один круг с лидерами. Но затем все же разрешил это сделать, модифицировав процедуру и не став выжидать еще один круг, чтобы дать рестарт. И вот тут Маси действовал в рамках полномочий гоночного директора на тот момент.

Он фактически сделал то, с чем до этого согласились все стороны – создал возможность проехать последний круг в условиях гонки. И мы получили весьма зрелищный финиш, решающий обгон, победителя и проигравшего. И все легко могло сложиться наоборот [в отношении Ферстаппена и Хэмилтона]. Это спорт.

Позднее появление машины безопасности – это всегда спорная ситуация. И болельщикам не нравится, когда подобное событие решает исход гонки. Но так происходит везде. Будь то первый круг или последний. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это тоже часть спорта.

Та гонка в Абу-Даби до аварии Латифи складывалась не слишком интересным образом. Если бы не та авария, все бы закончилось очевидным образом, скучным. Но из-за инцидента и последующего вмешательства все этот внезапно оказало решающее влияние, и расстроило конкретную группу болельщиков.

Люди потом говорили, что «вы могли остановить гонку красными флагами, сделать то или это». Да, могли. Но тогда то решение было бы непоследовательным в сравнении с предыдущими подобными ситуациями. А последовательность решений – это ключевой момент.

В начале 2022 года на встрече с командами я напрямую спросил у них: «Вы хотите, чтобы мы останавливали гонки красными флагами после любого инцидента?» Они ответили, что нет. «Хотите ли вы другие правила для финальной гонки сезона?» Снова нет. Судьба чемпионата не решается в одной гонке. Очки, отыгранные или проигранные на более ранних стадиях сезона важны не меньше. И у Хэмилтона, и у Ферстаппена были все шансы на то, чтобы раньше обеспечить себе титул.

В итоге же получилось, что по результатам расследований событий на Гран-при Абу-Даби 2021 года они пришли к заключению, что Майкл Маси должен уйти. По сути, в его лице они нашли козла отпущения. Но что действительно расстроило – и меня, и многих моих коллег, – так это отсутствие поддержки в адрес Майкла со стороны ФИА. И вот это действительно неправильно. Потому что мы все понимаем, под каким давлением ты можешь оказаться в подобной экстремальной ситуации.

В прошлом, при Чарли Уайтинге, его всегда поддерживало руководство ФИА – в частности Макс Мосли. Сейчас мы подобной поддержки не видим. И это одна из причин, по которой я сам больше не работают гоночным директором «Формулы-1». Мы не видим нормальных обсуждений прошедших событий, не видим поддержки своих сотрудников. И вот это самый печальный вывод во всем этом», – рассказал Виттих.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Маси сделал ошибку только в том, что стормозил и не выпустил круговых на круг раньше. Но этот единственный финальный боевой круг все равно бы состоялся.
И здесь Маси поступил предельно честно: он дал высокую, но не 100%-ную вероятность Тапку обогнать Луиску (при 2х кругах и более это была бы не вероятность, а халявный полное), а Луиске - ненулевую вероятность отстоять позицию (при 2х кругах шансов было ноль, а при одном - Тапок мог ошибиться, перетормозить, вылететь и т.д.).
Маси как настоящий судья, сделал выбор в пользу зрителей. К сожалению, у него не было ни авторитета, ни характера небезызвестного Пьерлуиджи Коллины.
Он не “дал шанс обоим”, а нарушил регламент FIA, выборочно пропустив круговых и устроив рестарт не по процедуре.

Судья не должен балансировать “вероятности ради зрелища”, его задача - следовать правилам)
И выпустить на круг раньше круговых он не мог, из-за требований безопасности. Можно не сомневаться, что очень хотел это сделать
странно, где он был с такими мощными заявлениями году в 2022? Ах, он работал на должности уволенного Маси)
получилось так, что в пределах полномочий он мог сделать чемпионом или одного пилота, или другого в зависимости от того, действовал бы он в этих пределах "стандартно" или "не стандартно"
он выбрал "не стандартно"
а вообще, старина Маси был хорошим человеком и добрячком, но для такой должности нужны другие качества
ну это был очень крутой финиш сезона, не болельщик макса, но я орал
Он как раз действовал стандартно. Нестандартно он действовал бы, если бы в отличии от действий в прошлых гонках -- сделал бы финиш за СК
Только почему то все забывают срезку в начале гонки, после которой Льюис оказался впереди
Льюис срезал, потому что его выдавил Ферст. Если бы была другая причина, было бы наказание
Вы не понимаете, это другое.
Ферстаппену позволено выдавливать.
в том то и проблема, что у одного человека было столько полномочий
это как в футболе, захочет поставить пенальти- поставит, не захочет - скажет, что рука была в естествественном положении
захотел бы Маси сделать ресстарт , дав круговым обогнать лидеров - сделал бы , не захотел - устроил то, что устроил
Было ли это весело, однозначно! Но это было не правильно.

Нарушение процедуры «разлаппинга» (unlapping)
По правилам, есть два варианта:
* либо всем круговым разрешают обогнать сейфти-кар,
* либо никому.
Что сделал Масси:
* разрешил обогнать только машинам между Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен,
* остальные круговые остались на местах. Нарушение правила о дополнительном круге после разлаппинга

Согласно регламенту (статья 48.12):
* после того как круговые обогнали сейфти-кар,
гонка должна возобновляться только на следующем круге.
Что сделал Масси:
* сразу же убрал сейфти-кар в тот же круг,
* устроил «финальный круг» между лидерами.
Ну молодец он, сделал болельщикам ебейший финал сезона, не сделал пит - сам дурак, я очень рад, что не под СК финишировали, такой сезон закончить таким фарсом было бы глупо.
" По правилам, есть два варианта:
* либо всем круговым разрешают обогнать сейфти-кар,
* либо никому. "
Нет в правилах такого. Я читал регламент в оригинале.
" Согласно регламенту (статья 48.12):
* после того как круговые обогнали сейфти-кар,
гонка должна возобновляться только на следующем круге."
Посмотри пункт 15.3. В нем говорится что гоночный директор может убрать ск когда захочет.
Хорошую историю оставил о себе, этот Латифи, через года его будут все время вспоминать)
Я тоже за финиш при зеленых флагах всегда, если такая возможность вообще есть. И тогда был за Маси. Конечно я не объективен, поскольку болел за Макса и не могу быть уверен до конца, что бы я говорил, если б у Макса так титул увели, но по умолчанию я за финиш под зелеными флагами. Проблема в том, что в Мерсе были уверены, что финиш должен быть под СК в такой ситуации, значит для них то, что тут Виттих говорит, было совершенно не очевидно. Этот вопрос про приоритет финиша под зелеными недостаточно был проработан и освещен, видимо. Так что, предполагался консервативный унылый вариант, иначе Хэм бы тоже заехал. В итоге Маси сделал для болельщиков, за что потом и получил. Не делай добра, не получишь и зла. Зрители любят унылость, потому Ф1 и смотрят до сих пор)
Проблема в том, что при таком финише исход только один - Ферстаппен берёт титул.

Ферстаппен меняет резину - берёт титул.
Хэмильтон меняет, а Ферстаппен не меняет - Ферстаппен берёт титул, ибо просто идёт на столкновение и титул в его руках.

Странно да?

Так что Маси для болельщиков сделал только одно - Изгадил гонку, затащив за уши Ферстаппена на титул.
Маси поджег пятые точки Люсяфанов, это точно факт. Да так поджёг, что полыхает даже спустя 5 лет
Да да , Маси ничего не сделал, он просто за уши затащил Ферстаппена на титул.
