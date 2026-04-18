Финский гонщик Юха Миеттинен скончался после аварии в гонке NLS4 на «Нюрбургринге» – заезд отменен

Гонщик скончался после аварии на «Нюрбургринге».

Финский гонщик Юха Миеттинен погиб в аварии, которая произошла на «Нордшляйфе» в рамках квалификационного заезда в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Миетттинен стал участником массовой аварии, в которой пострадало минимум семь пилотов, и из-за которой гонка была остановлена красными флагами, а затем отложена на неопределенный срок.

Согласно заявлению организаторов, Миеттинен, которому было 66 лет, получил тяжелые травмы и в результате скончался в медцентре – врачам не удалось спасти жизнь пилота. К расследованию обстоятельств гибели Миеттинена подключилась полиция.

Также организаторы сообщили, что в связи с трагическими событиями гонка была отменена. Завтрашняя квалификационная гонка состоится и перед ее началом пройдет минута молчания в память от погибшем пилоте.

Гонка NLS4 на «Нюрбургринге» остановлена красными флагами и может быть отменена – причиной стала массовая авария

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
происшествия
Нюрбургринг
Зелёный ад забрал очередную душу,очень жаль гонщика,взрослый уже человек,видно очень любил гонки,соболезную...
судя по возрасту, был страстным любителем гонок, а пылить на свете не так уж и много оставалось, возможно. Смерть забрала в азарте любимого дела, не каждому так везёт.
Кошмар, родным соболезнования
Ооох(( Земля пухом мужику.
ужас
по другим новостям, формально он сразу, хотя пытались что то сделать, в медцентре уже констатировали
с остальными вроде относительно нормально всё
