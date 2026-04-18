3

Джордж Расселл: «Перерыв в чемпионате поможет перезагрузиться»

Расселл рад возможности отдохнуть благодаря перерыву в чемпионате.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что после возобновления чемпионата постарается вернутся с новыми силами и стать только быстрее.

Из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии в чемпионате «Ф-1» возникла месячная пауза и в апреле не пройдет ни одной гонки. Ближайший Гран-при состоится в начале мая в Майами.

«И для команды, и для меня лично сезон начался очень хорошо. Но этап в Японии получился для меня непростым. Тем не менее, сезон будет чертовски длинным и самое главное, что у нас отличный болид и двигатель, я чувствую себя хорошо и уверенно.

Этот небольшой перерыв в чемпионате поможет перезагрузиться, после него я буду готов с новыми силами продолжать борьбу.

В условиях нового регламента, с новым болидом и новым двигателем мы чувствуем большую цельность. И эти новые условия, вероятно, просто в большей степени совпадают с сильными сторонами «Мерседеса». Думаю, подтолкнула и помогла нам добиться таких результатов вера в команду и стремление вернуть «Мерседес» на вершину», – рассказал Расселл.

Вот почему Расселл все равно станет чемпионом «Ф-1» – невезение не остановит

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoМерседес
logoДжордж Расселл
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Утомился, бедолага, за три этапа
Вижу плюс от этого перерыва в том что команды смогут поработать над машинами, а мерседес не сможет уйти в бесконечность в КК.
После трёх этапов принцессе уже нужна перезагрузка?))) Так утомляет, что апереди молодой, который даже не умеет ездить на обычных дорогах?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Себастьян Феттель о регламенте-2026: «Разделяю часть критики. Крайне важно не терять ДНК «Ф-1»
39 минут назад
Рикардо Патрезе о Сайнсе: «Бессмысленно уходить в «Ред Булл», который может опуститься ниже «Уильямса»
сегодня, 09:08
Ландо Норрис: «Возможность говорить о психическом здоровье важнее титула в долгосрочной перспективе»
сегодня, 08:19
Дженсон Баттон: «Расселл – настоящая мощь. Джорджа не смутят победы Антонелли»
сегодня, 07:42
Дэвид Култхард: «Даже если «Ред Булл» больше не выиграет чемпионат, вместе с Ферстаппеном они уже достигли своих целей»
вчера, 19:18
Мартин Брандл о потере места в «Ф-1» в 1996 году: «На месте Джордана сделал бы то же самое»
вчера, 18:20
Сайнс провел тесты за рулем болида «Уильямса» 2025 года
вчера, 17:22
Джолион Палмер о замене для Ферстаппена: «Возможно, у «Ред Булл» будет шанс склонить Леклера к уходу из «Феррари»
вчера, 16:24
Стефано Доменикали: «Ф-1» заключает долгосрочные соглашения из-за веры в рынок и готовности промоутера Гран-при инвестировать»
вчера, 16:05
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Работы над усилением мотора ведутся круглосуточно»
вчера, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
вчера, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Рекомендуем