Джордж Расселл: «Перерыв в чемпионате поможет перезагрузиться»

Расселл рад возможности отдохнуть благодаря перерыву в чемпионате.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что после возобновления чемпионата постарается вернутся с новыми силами и стать только быстрее.

Из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии в чемпионате «Ф-1» возникла месячная пауза и в апреле не пройдет ни одной гонки. Ближайший Гран-при состоится в начале мая в Майами.

«И для команды, и для меня лично сезон начался очень хорошо. Но этап в Японии получился для меня непростым. Тем не менее, сезон будет чертовски длинным и самое главное, что у нас отличный болид и двигатель, я чувствую себя хорошо и уверенно.

Этот небольшой перерыв в чемпионате поможет перезагрузиться, после него я буду готов с новыми силами продолжать борьбу.

В условиях нового регламента, с новым болидом и новым двигателем мы чувствуем большую цельность. И эти новые условия, вероятно, просто в большей степени совпадают с сильными сторонами «Мерседеса ». Думаю, подтолкнула и помогла нам добиться таких результатов вера в команду и стремление вернуть «Мерседес» на вершину», – рассказал Расселл.

