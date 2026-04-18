Гонка NLS4 на «Нюрбургринге» остановлена красными флагами и может быть отменена – причиной стала массовая авария

Гонка этапа NLS с участием Ферстаппена может быть отменена.

Гонка четвертого этапа серии Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») остановлена красными флагами из-за массовой аварии.

Сообщается, что в секции «Клостертал» произошло серьезное столкновение с участием сразу шести машин. В аварии пострадало несколько пилотов. О серьезности травм пока не сообщалось.

Согласно сообщению дирекции заезда, в данный момент на месте проводится спасательная операция и сотрудники трассы и работники служб быстрого реагирования делают все возможное, чтобы эвакуировать пострадавших пилотов и оказать им первую помощь.

На данный момент гонка остановлена красными флагами на неопределенный срок. Однако не исключается, что в итоге заезд будет вовсе отменен.

Заезд является квалификационным к гонке «24 часа Нюрбургринга».

