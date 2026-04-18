Гонка NLS4 на «Нюрбургринге» остановлена красными флагами и может быть отменена – причиной стала массовая авария
Гонка четвертого этапа серии Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») остановлена красными флагами из-за массовой аварии.
Сообщается, что в секции «Клостертал» произошло серьезное столкновение с участием сразу шести машин. В аварии пострадало несколько пилотов. О серьезности травм пока не сообщалось.
Согласно сообщению дирекции заезда, в данный момент на месте проводится спасательная операция и сотрудники трассы и работники служб быстрого реагирования делают все возможное, чтобы эвакуировать пострадавших пилотов и оказать им первую помощь.
На данный момент гонка остановлена красными флагами на неопределенный срок. Однако не исключается, что в итоге заезд будет вовсе отменен.
Заезд является квалификационным к гонке «24 часа Нюрбургринга».
Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс
кроме машины скорой, когда уже все в боксы заезжали
В Ф1 тоже - если и показывают, то только после того, как станет известно, что со всеми нормально всё.
Это называется этикой приличия.
ну вроде как они должны были что то знать, по идее
Надеюсь, все обойдется, но фото с аварии конечно неприятное.