  • Гонка NLS4 на «Нюрбургринге» остановлена красными флагами и может быть отменена – причиной стала массовая авария
Гонка NLS4 на «Нюрбургринге» остановлена красными флагами и может быть отменена – причиной стала массовая авария

Гонка этапа NLS с участием Ферстаппена может быть отменена.

Гонка четвертого этапа серии Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») остановлена красными флагами из-за массовой аварии.

Сообщается, что в секции «Клостертал» произошло серьезное столкновение с участием сразу шести машин. В аварии пострадало несколько пилотов. О серьезности травм пока не сообщалось.

Согласно сообщению дирекции заезда, в данный момент на месте проводится спасательная операция и сотрудники трассы и работники служб быстрого реагирования делают все возможное, чтобы эвакуировать пострадавших пилотов и оказать им первую помощь.

На данный момент гонка остановлена красными флагами на неопределенный срок. Однако не исключается, что в итоге заезд будет вовсе отменен.

Заезд является квалификационным к гонке «24 часа Нюрбургринга».

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети Томаса Махера
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
происшествия
24 часа Нюрбургринга
Пишут, что погиб финский пилот Юха Миетинен, #121
бл.. (
Those affected include car numbers 27 Wahl/Ronnefarth/Dumarey/Bockmann (Aston Martin Vantage AMR GT3); 111 Becker/Spolgen (BMW 325i e90); 121 Miettinen/Beghult (BMW 325i e90); 410 Croci/Larbi/Ackermann/Le Bihan (Porsche Cayman CM12); 503 Tamm/Egger/Hokfelt (Toyota Supra); 992 Griesemann/Griesemann/Adorf/ Holzer (Porsche 911 GT3 Cup Manthey)
Пилот именно этого экипажа погиб
удивительно, что в трансляции ничего не было
кроме машины скорой, когда уже все в боксы заезжали
Нечему здесь удивляться - это ФИА так (верно, да!) сделало уже давно.
В Ф1 тоже - если и показывают, то только после того, как станет известно, что со всеми нормально всё.
Это называется этикой приличия.
просто то что я смотрел - англоязычные комментаторы сильно удивлялись красным флагам, мило шутили и всё такое, минут десять
ну вроде как они должны были что то знать, по идее
Хрен теперь еще Келли Макса туда отпустит)
Надеюсь, все обойдется, но фото с аварии конечно неприятное.
Рекомендуем
Главные новости
Себастьян Феттель о регламенте-2026: «Разделяю часть критики. Крайне важно не терять ДНК «Ф-1»
32 минуты назад
Рикардо Патрезе о Сайнсе: «Бессмысленно уходить в «Ред Булл», который может опуститься ниже «Уильямса»
58 минут назад
Ландо Норрис: «Возможность говорить о психическом здоровье важнее титула в долгосрочной перспективе»
сегодня, 08:19
Дженсон Баттон: «Расселл – настоящая мощь. Джорджа не смутят победы Антонелли»
сегодня, 07:42
Дэвид Култхард: «Даже если «Ред Булл» больше не выиграет чемпионат, вместе с Ферстаппеном они уже достигли своих целей»
вчера, 19:18
Мартин Брандл о потере места в «Ф-1» в 1996 году: «На месте Джордана сделал бы то же самое»
вчера, 18:20
Сайнс провел тесты за рулем болида «Уильямса» 2025 года
вчера, 17:22
Джолион Палмер о замене для Ферстаппена: «Возможно, у «Ред Булл» будет шанс склонить Леклера к уходу из «Феррари»
вчера, 16:24
Стефано Доменикали: «Ф-1» заключает долгосрочные соглашения из-за веры в рынок и готовности промоутера Гран-при инвестировать»
вчера, 16:05
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Работы над усилением мотора ведутся круглосуточно»
вчера, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
вчера, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Рекомендуем