Макс Ферстаппен: «Предпочел бы 5-й титул в «Ф-1». В Ле-Мане можно выступить и в 45 лет»

Ферстаппен предпочел бы 5-й титул победе в Ле-Мане.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что в ближайшей перспективе хотел бы, при наличии такого выбора, выиграть 5-й чемпионский титул в «Ф-1», чем победить в гонке «24 часа Ле-Мана».

«Пятый чемпионский титул в «Ф-1» или победа в гонке «24 часа Ле-Мана»? Пятый чемпионский титул. Мне кажется, победить в Ле-Мане я смогу и позже, когда стану старше.

Понятно, что в этом году я не выиграю титул. Но в Ле-Мане можно будет выступить и в 45 лет, я думаю», – рассказал Ферстаппен.

