Макс Ферстаппен: «Предпочел бы 5-й титул в «Ф-1». В Ле-Мане можно выступить и в 45 лет»
Ферстаппен предпочел бы 5-й титул победе в Ле-Мане.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что в ближайшей перспективе хотел бы, при наличии такого выбора, выиграть 5-й чемпионский титул в «Ф-1», чем победить в гонке «24 часа Ле-Мана».
«Пятый чемпионский титул в «Ф-1» или победа в гонке «24 часа Ле-Мана»? Пятый чемпионский титул. Мне кажется, победить в Ле-Мане я смогу и позже, когда стану старше.
Понятно, что в этом году я не выиграю титул. Но в Ле-Мане можно будет выступить и в 45 лет, я думаю», – рассказал Ферстаппен.
Парадокс Ферстаппена: на самом деле он не нужен «Мерседесу» и другим топ-командам «Ф-1»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
А потом и Дакар можно взять
А потом и Дакар можно взять
Скорее взять в Дакаре.
Там щас на Нордшляйффе красный флаг, первый за 20 лет. Куча машин на масле поскользнулось и угодили в массовую аварию. Кого-то похоже вытаскивали и реанимировали. Но пока только слухи. Фото конечно пугает: https://pbs.twimg.com/media/HGM3pDZbcAA9H_9?format=jpg&name=medium
Там щас на Нордшляйффе красный флаг, первый за 20 лет. Куча машин на масле поскользнулось и угодили в массовую аварию. Кого-то похоже вытаскивали и реанимировали. Но пока только слухи. Фото конечно пугает: https://pbs.twimg.com/media/HGM3pDZbcAA9H_9?format=jpg&name=medium
Ты целевая аудитория современной Ф1.
