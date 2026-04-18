Андреа Стелла: «Макларен» вдохновляется харизматичным лидерством Пиастри»

В «Макларене» восхитились работой Пиастри.

Руководитель «Макларена » считает, что Оскар Пиастри способен помочь команде улучшить положение в чемпионате после неудачного старта сезона-2026.

«Думаю, мы увидели стойкость и силу Оскара, которые он смог передать команде. Команда вдохновляется его харизматичным лидерством, которое способны предложить гонщики, и в трудное время это, безусловно, придало сил коллективу.

Оскар отлично справляется со всеми трудностями, и теперь задача «Макларена» – предоставить ему и Ландо [Норрису] болид, способный бороться за победы.

Если мы хотим стабильно оказываться на такой позиции, то нам придется улучшить шасси, чтобы отыграть еще несколько десятых секунды. Такова цель обновлений, который мы привезем на ближайшие гонки», – сказал Стелла.

