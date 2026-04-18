Логан Сарджент об «Ф-1»: «У меня нет никакого желания участвовать в 24 гонках в год. Мне не нужно никому ничего доказывать»

Сарджент ответил на критику своих выступлений в «Ф-1».

Пилот «Форда» Логан Сарджент прокомментировал участие в классе LMGT3 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и ответил на критику своих выступлений в «Ф-1».

Сарджент выступал в Гран-при в 2023 и 2024 году за команду «Уильямс». Со следующего сезона американец будет участвовать в категории гиперкаров в WEC в программе «Форда».

«Тесты [гиперкара], очевидно, начнутся в какой-то момент в этом году. В этом сезоне мы просто хотим понять WEC, разобраться в чемпионате, побывать на всех трассах и как можно лучше подготовиться к следующему году.

У меня нет никакого желания участвовать в 24 гонках в год, это уж точно. (смеется) Чувствую ли я, что мне нужно что-то доказать тем, кто критиковал меня, когда я был «Ф-1»? Вовсе нет. А что нужно доказывать?

Можете посмотреть на три гонки, которые я провел в [американском чемпионате по гонкам на выносливость] IMSA в классе LMP2. Они прошли вполне хорошо, а я на тот момент не выступал в гонках год. Думаю, это говорит само за себя. Я гоняюсь ради себя, особенно сейчас. Меня не заботит, что думает остальной мир.

Я уже проходил через подобное прежде, мне все это неинтересно. Я выступаю, чтобы представлять «Форд» и себя. В то же время я здесь потому, что так хочу, а не потому, что так нужно», – сказал Сарджент.

Логан Сарджент станет пилотом «Форда» в гонках на выносливость
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит🤷🏻‍♂️
