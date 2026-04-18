«Феррари» – самая дорогая команда «Ф-1». Ее стоимость оценивается в 7,1 миллиардов долларов (Planet F1)

«Феррари» оказалась самой дорогой командой в «Ф-1».

Издание Planet F1 оценило актуальную стоимость команд «Формулы-1». При подсчете учитывалось несколько факторов, включая расчеты стоимости предприятия (по данным последней доступном отчетности), недавние сделки, отчеты третьих сторон и оценки от нескольких информированных лиц.

Согласно полученным данным, «Феррари» – самая дорогая команда «Ф-1» (7,1 миллиардов долларов). Следом за ней в первую тройку также входят «Мерседес» (6,4 млрд долларов) и «Макларен» (5,2 млрд долларов).

Полный рейтинг стоимости команд «Ф-1»:

1. «Феррари» – 7,1 млрд долларов

2. «Мерседес» – 6,4

3. «Макларен» – 5,2

4. «Ред Булл» – 4,9

5.  «Астон Мартин» – 3,3

6. «Уильямс» – 2,7

7/8. «Альпин» – 2,6

7/8. «Ауди» – 2,6

9. «Рейсинг Буллз» – 2,4

10. «Хаас» – 1,9

11. «Кадиллак» – 1,6

ТВ-рейтинги новой «Ф-1» валятся везде, кроме Италии? Разбираемся
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
Фаны формулы 1 вероятно не слышали про Манчестер Юнайтед
Ответ Дима Берин
Фаны формулы 1 вероятно не слышали про Манчестер Юнайтед
Дорогой клуб, но который давно не был чемпионом?
Ответ Дмитрий Дудников
Дорогой клуб, но который давно не был чемпионом?
И руководство которого делает все чтобы его закопать. Но при этом он остаётся самым дорогим английским брендом.
Ну красненький еще
