«Феррари» – самая дорогая команда «Ф-1». Ее стоимость оценивается в 7,1 миллиардов долларов (Planet F1)
Издание Planet F1 оценило актуальную стоимость команд «Формулы-1». При подсчете учитывалось несколько факторов, включая расчеты стоимости предприятия (по данным последней доступном отчетности), недавние сделки, отчеты третьих сторон и оценки от нескольких информированных лиц.
Согласно полученным данным, «Феррари» – самая дорогая команда «Ф-1» (7,1 миллиардов долларов). Следом за ней в первую тройку также входят «Мерседес» (6,4 млрд долларов) и «Макларен» (5,2 млрд долларов).
Полный рейтинг стоимости команд «Ф-1»:
1. «Феррари» – 7,1 млрд долларов
2. «Мерседес» – 6,4
3. «Макларен» – 5,2
4. «Ред Булл» – 4,9
5. «Астон Мартин» – 3,3
6. «Уильямс» – 2,7
7/8. «Альпин» – 2,6
7/8. «Ауди» – 2,6
9. «Рейсинг Буллз» – 2,4
10. «Хаас» – 1,9
11. «Кадиллак» – 1,6
Ну красненький еще