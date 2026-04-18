  • Спортс
  • Авто
  • Новости
0

Гельмут Марко: «Боюсь, в этом году перевернуть ситуацию Ферстаппену не удастся»

Марко понимает увлечение Ферстаппена гонками на выносливость.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, что его не удивляет активное увлечение Макса Ферстаппена гонками на выносливость на фоне не лучшей формы команды в «Формуле-1».

- Гельмут, насколько внимательно вы следите за выступлениями Ферстаппена в гонках на выносливость?

– Я смотрю все гонки в интернете. То, как им удается прорываться через пелотон, действительно впечатляет.

- Макс, судя по всему, получает там намного больше удовольствия, чем от «Формулы-1»?

– Пожалуй, так было и в прошлом году.

- Однако тогда Максу удалось потрясающим образом перевернуть ситуацию в чемпионате – и он чуть не выиграл титул.

– Боюсь, что в этом году такого уже не случится и сделать это не удастся.

- Вы по-прежнему регулярно общаетесь с Максом?

– Нет. Вот почему я не могу передать вам никаких сообщений от него.

- Считаете ли вы все-таки возможным уход Макса из «Ф-1» в конце года?

– Я слишком отдален от этих событий, чтобы правильно оценить ситуацию. Ну а давать советы со стороны мне не хочется.

- Насколько больно вам видеть нынешнее положение «Ред Булл»?

– Да, я могу только посочувствовать команде. Но будем надеяться, что в «Ред Булл» продолжат традиции и вновь сумеют перевернуть ситуацию по ходу сезона.

- С учетом изменений регламента и первого опыта «Ред Булл» в разработке своего двигателя, у вас были опасения еще до начала сезона…

– Да. Однако двигатель, который пусть и нельзя назвать лучшим в пелотоне, явно не главная проблема «Ред Булл» в данный момент.

- У вас есть объяснение того, почему шасси «Ред Булл» просто не работает?

– Я бы не стал говорить, что шасси не работает – это преувеличение. В Мельбурне болид «Ред Булл» работал приемлемо. Однако в дальнейшем развитие пошло в неправильном направлении.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: OE24
logoГельмут Марко
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
