Гельмут Марко: «Боюсь, в этом году перевернуть ситуацию Ферстаппену не удастся»
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, что его не удивляет активное увлечение Макса Ферстаппена гонками на выносливость на фоне не лучшей формы команды в «Формуле-1».
- Гельмут, насколько внимательно вы следите за выступлениями Ферстаппена в гонках на выносливость?
– Я смотрю все гонки в интернете. То, как им удается прорываться через пелотон, действительно впечатляет.
- Макс, судя по всему, получает там намного больше удовольствия, чем от «Формулы-1»?
– Пожалуй, так было и в прошлом году.
- Однако тогда Максу удалось потрясающим образом перевернуть ситуацию в чемпионате – и он чуть не выиграл титул.
– Боюсь, что в этом году такого уже не случится и сделать это не удастся.
- Вы по-прежнему регулярно общаетесь с Максом?
– Нет. Вот почему я не могу передать вам никаких сообщений от него.
- Считаете ли вы все-таки возможным уход Макса из «Ф-1» в конце года?
– Я слишком отдален от этих событий, чтобы правильно оценить ситуацию. Ну а давать советы со стороны мне не хочется.
- Насколько больно вам видеть нынешнее положение «Ред Булл»?
– Да, я могу только посочувствовать команде. Но будем надеяться, что в «Ред Булл» продолжат традиции и вновь сумеют перевернуть ситуацию по ходу сезона.
- С учетом изменений регламента и первого опыта «Ред Булл» в разработке своего двигателя, у вас были опасения еще до начала сезона…
– Да. Однако двигатель, который пусть и нельзя назвать лучшим в пелотоне, явно не главная проблема «Ред Булл» в данный момент.
- У вас есть объяснение того, почему шасси «Ред Булл» просто не работает?
– Я бы не стал говорить, что шасси не работает – это преувеличение. В Мельбурне болид «Ред Булл» работал приемлемо. Однако в дальнейшем развитие пошло в неправильном направлении.
