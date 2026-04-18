Макс Ферстаппен о новой гонке на «Нордшляфе»: «Мне нужно набираться опыта»

Ферстаппен не считает «Нордшляйфе» слишком опасной трассой.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что ему нравится выступать на «Нордшляйфе» – так называемой «Северной петле Нюрбургринга », – а также о задачах на ближайший заезд серии NLS.

«Что касается предстоящей гонки, то в целом мне просто нужно набираться опыта. Вероятно, мне будет полезно взять вечерний или ночной отрезок, чтобы получить представление о том, чего ожидать. Что в целом и является главной целью на гонку. В остальном же задачи в том, чтобы лучше сработаться с командой, оптимизировать настройки машины и так далее. Никакого беспокойства», – рассказал Ферстаппен.

