Андреа Стелла: «Макларен» планирует обновить болид в Майами и Монреале»

В «Макларене» поделились планами по улучшению болида.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, стал ли апрельский перерыв в «Ф-1» дополнительной возможностью для обновления болида.

«Конечно, у нас появилась возможность поработать в более последовательной и прямой манере. Более того, наши зимние планы и так включали в себя появление первых обновлений оригинальной версии болида, которая используется еще с тестов в Бахрейне, на майских этапах в Северной Америке – сперва в Майами, а затем в Монреале.

Мы планируем установить комплексный пакет аэродинамических решений, которые будут поэтапно внедряться между двумя этапами.

Безусловно, внедрить эти новинки в рамках двух спринтерских уик-эндов будет непросто, если учитывать, что мы будем ограничены с точки зрения доступного для тестов времени в виде одной одночасовой практики в рамках каждого уик-энда. Однако мы уверены, что наши решения обеспечат ожидаемый результат.

При этом остальные 10 команд также получили возможность поработать над своими пакетами обновлений. Не думаю, что у нас произойдут революционные изменения в расстановке сил.

Наша задача – сократить отставание от лидеров в предстоящих гонках, а также извлечь выгоду из продолжающегося прогресса в использовании силовой установки, который был достигнут за счет сотрудничества с моторным подразделением «Мерседеса».

С нетерпением жду этап в Майами, чтобы выяснить, кто справился лучше», – сказал Стелла.  

Андреа Стелла о слухах про переход в «Феррари»: «Сезон глупостей» наступил раньше времени!»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Макларена»
Значит основная часть обновлений в маями, оставшаяся - в канаде, понятно.
Ответ EAl
Значит основная часть обновлений в маями, оставшаяся - в канаде, понятно.
Одно понятно, что мотор по ходу сезона они точно не смогут доработать )
